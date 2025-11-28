A- A+

CANAL SAÚDE Uso de medicamentos para emagrecer dispara no Brasil e acende alerta entre especialistas Nutricionista Flavia Formiga reforça que, apesar de ajudarem no controle do apetite, remédios não substituem a reeducação alimentar e podem levar ao efeito sanfona sem acompanhamento adequado.

Embora os medicamentos para emagrecimento possam auxiliar no controle do apetite e na melhora metabólica, o uso indiscriminado dessas substâncias pode trazer riscos importantes à saúde, além de aumentar a chance do chamado “efeito sanfona”, quando o peso perdido é recuperado poucos meses após a interrupção do tratamento.

Nos últimos meses, o Brasil tem registrado um crescimento exponencial na busca por medicamentos que prometem emagrecimento rápido. Especialistas alertam que, apesar de poderem contribuir para a perda de peso, esses produtos não garantem segurança quando utilizados sem orientação adequada e não substituem a reeducação alimentar, fundamental para resultados duradouros e para a prevenção de deficiências nutricionais.

Nesta sexta-feira (28), o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a nutricionista Flavia Formiga, que discutiu os impactos desse fenômeno e destacou a importância do acompanhamento profissional durante o processo de emagrecimento.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A nutricionista Flavia Formiga iniciou a entrevista destacando que o foco principal do emagrecimento sustentável deve ser o comportamento alimentar .

"O alimento não é nosso inimigo. O excesso do alimento associado a um consumo grande de alimentos ultraprocessados é que vai nos fazer mal."

Flavia Formiga, Nutricionista

Ao detalhar os riscos do uso indiscriminado de medicamentos, Flavia ressaltou que eles podem até ajudar no controle do apetite, mas que sozinhos não são capazes de garantir uma mudança real e duradoura.

"Eu preciso reorganizar minha alimentação. Eu preciso aumentar o consumo de frango, de carne, de peixe, colocar mais legumes e salada para que eu tenha mais saciedade, não seja aquela pessoa que precisa beliscar todo dia."

A especialista também reforçou que emagrecer sem orientação pode trazer consequências sérias, especialmente para quem não sabe por onde começar ou acaba adotando dietas restritivas sem acompanhamento.

"Se você quer emagrecer, não tente sozinho, o caminho pode ser difícil, busque o acompanhamento de profissionais que possam te ajudar nesse processo."

Por fim, Flavia Formiga destacou que o equilíbrio é fundamental para quem deseja perder peso sem prejudicar a saúde.

"Esse equilíbrio é o mais importante no processo do emagrecimento, porque a gente pode sim comer, a gente pode comer um pouquinho de tudo, mas a gente precisa comer pouco."

