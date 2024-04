A- A+

CANAL SAÚDE Uso do botox em procedimentos não estéticos O uso da toxina botulínica não se resume somente a estética, e essa substância tem sido utilizada no tratamento de diversas doenças, transtornos e distúrbios

A toxina botulínica, popularmente conhecida como 'Botox', é naturalmente relacionada com procedimentos estéticos para diminuir rugas e aliviar marcas de expressão. Mas, o uso da toxina botulínica não se resume a isso, e essa substância tem sido utilizada no tratamento de diversas doenças, transtornos e distúrbios. Na mesma lógica dos procedimentos estéticos, a toxina botulínica bloqueia temporariamente a liberação do neurotransmissor que vai ativar músculos e glândulas. Por isso, é possível reduzir sintomas de dor, contrações, excesso de salivação ou transpiração.

O bruxismo ou apertamento, caracterizado pelo apertar ou ranger dos dentes, é uma das condições que pode ser controlada com o uso da toxina botulínica. A enxaqueca, a hiperidrose e a paralisia facial também estão no roll das condições que podem ser tratadas e/ou controladas com o famoso botox. Para aqueles que se incomodam com o sorriso gengival, quando a gengiva é exposta em excesso ao sorrir, a toxina botulínica pode oferecer uma solução eficaz. Injetada em músculos estratégicos da região perioral, a toxina ajuda a relaxá-los, reduzindo a exposição da gengiva e melhorando a estética e o equilíbrio do sorriso.



E para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a cirurgiã dentista, Cláudia Almeida que explicou como é utilizada a toxina botulínica no auxilio contra o bruxismo, apertamento dos dentes



“O bruxismo, o apertamento são condições multifatoriais e não se tem uma causa única. Para que o paciente entre nesse quadro de apertar ou ranger os dentes, a toxina botulínica é uma excelente aliado para esse controle terapêutico. Também, às vezes, quando o paciente está num quadro de sintomatologia dolorosa, e existem situações clínicas em que o paciente vem a perder a superfície dos dentes, por apertar e por ranger, então, normalmente fazemos uma associação à uma reabilitação oral o que, em alguns casos, vai ser extremamente necessário, para conter um pouco essa questão do apertamento, do ranger e do bruxismo .A toxina entra também nesse controle, para que a gente desprograme os músculos da mastigação. Com a medicação da toxina botulínica, a gente consegue desprogramar essa musculatura de forma temporária, reduzindo a força desses músculos e fazendo com que o paciente reduza esse apertamento, esse ranger de dentes e consequentemente reduzindo as dores.”



A especialista explicou como é feito o diagnóstico e tratamento com o botox

“Esse diagnóstico deve ser feito por um profissional da área e é muito importante avaliar a condição geral do paciente. Observamos atualmente no nosso dia a dia clínico, que está cada vez mais comum a condição de apertamento e de bruxismo em pacientes jovens, o que tem muita associação com o estresse, com estilo de vida. Então tem que se fazer uma avaliação completa por um profissional, por um cirurgião dentista, e nessa avaliação será feito um diagnóstico para entender a condição, se o paciente está num quadro crônico de bruxismo ou apertamento e se vai ser iniciado um tratamento multifatorial. Entendendo a condição que o paciente se encontra e avaliando as necessidades naquele momento, é muito comum se fazer as associações e iniciar a reabilitação oral com uso de placa junto à toxina botulínica, para desprogramar essa musculatura que vai estar hipercinética e trabalhando além do que ela necessitaria”



