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Canal Saúde Uso precoce de maquiagem e skincare exige cuidados na infância e adolescência Especialista alerta para os riscos dos cosméticos e reforça a importância de uma rotina adequada para a pele

O uso de maquiagem, cosméticos e rotinas de skincare por crianças e adolescentes tem se tornado cada vez mais comum, impulsionado principalmente pelas redes sociais e por influenciadores digitais. Embora esses hábitos estejam em alta, dermatologistas alertam que o uso inadequado de determinados produtos pode causar danos à pele ainda em desenvolvimento.

Produtos como ácidos, retinoides e cosméticos com ação anti-idade podem provocar alergias, irritações, queimaduras e comprometer a barreira natural de proteção da pele quando utilizados sem indicação. Por isso, especialistas reforçam a importância de adotar cuidados compatíveis com cada faixa etária.

Nesta sexta-feira (26), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a dermatologista Maria de Fátima Maklouf Amorim Ruiz sobre os riscos do uso precoce de maquiagem e cosméticos por crianças e adolescentes.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Maria de Fátima destacou que a pele infantil e adolescente possui características próprias e, por isso, não deve receber os mesmos produtos desenvolvidos para adultos. Segundo a especialista, o uso indiscriminado de cosméticos pode causar irritações e favorecer o surgimento de problemas dermatológicos.

“O uso precoce de cosméticos inadequados pode comprometer a barreira de proteção da pele e provocar reações que poderiam ser evitadas com uma rotina mais simples.”

Maria de Fátima Maklouf Amorim Ruiz, dermatologista

A dermatologista explicou que, na maioria dos casos, crianças e adolescentes precisam apenas de uma rotina básica de cuidados, composta por limpeza, hidratação e proteção solar, sempre utilizando cosméticos apropriados para a idade.

“O excesso de cosméticos nem sempre significa mais cuidado. O mais importante é respeitar as necessidades da pele e buscar orientação profissional quando houver dúvidas.”

Por fim, Maria de Fátima reforçou que pais e responsáveis devem acompanhar os hábitos de consumo dos jovens e evitar que tendências das redes sociais substituam a orientação médica.

“Cada pele tem necessidades diferentes. Antes de iniciar qualquer rotina de skincare, o ideal é procurar um dermatologista para receber a indicação mais adequada.”

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