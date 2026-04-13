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Canal Saúde Risco de perda da visão: conheça o que é a Uveíte, seus sintomas e tratamentos Especialista explica sintomas, riscos e importância do diagnóstico precoce

O 1º Dia Mundial da Uveíte, instituído em 10 de abril de 2026, chama atenção para uma doença ocular rara e silenciosa, que pode causar sérias complicações e até levar à perda da visão quando não diagnosticada e tratada precocemente. A importância da informação e do cuidado com a saúde ocular está no fato de que, quando identificada a tempo, a doença pode ser controlada e ter bom prognóstico.

A uveíte é responsável por cerca de 10% dos casos de cegueira evitável no mundo, reforçando a importância da conscientização e do acompanhamento oftalmológico regular.

Inflamação dentro do olho, visão embaçada, dor ocular e sensibilidade à luz estão entre os principais sinais de alerta. Sem tratamento adequado, a doença pode evoluir para catarata, glaucoma e descolamento de retina.

Nesta segunda-feira (13), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com o oftalmologista Clóvis Freitas, especialista em uveítes e catarata, sobre sintomas, diagnóstico e tratamento da doença.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Clóvis Freitas destacou que a uveíte pode evoluir de forma silenciosa e, por isso, o diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações mais graves e preservar a visão. Segundo ele, o reconhecimento dos sintomas logo no início faz diferença no sucesso do tratamento.

“O principal desafio da uveíte é justamente o fato de ela nem sempre apresentar sinais evidentes no começo. Por isso, qualquer alteração na visão deve ser investigada rapidamente.”

Clóvis Freitas, oftalmologista

O especialista reforçou que sinais como dor ocular, visão embaçada e sensibilidade à luz não devem ser ignorados, já que podem indicar inflamação ativa dentro do olho.

“O paciente muitas vezes demora a procurar ajuda e isso pode agravar o quadro. O tratamento precoce reduz significativamente o risco de sequelas.”

Por fim, Clóvis Freitas destacou a importância do acompanhamento oftalmológico regular como forma de prevenção e controle da doença ao longo do tempo.

“Mesmo após o tratamento, o acompanhamento contínuo é fundamental, porque a uveíte pode ter recorrências e precisa ser monitorada de perto.”

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