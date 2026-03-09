A- A+

Canal Saúde Vacina contra vírus sincicial respiratório é oferecida no SUS para prematuros e crianças de alto ris Especialista explica como o imunizante ajuda a prevenir casos graves de bronquiolite em bebês

As viroses respiratórias são uma das principais preocupações quando se trata da saúde infantil, especialmente nos períodos mais frios do ano. Entre elas, a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), está entre as infecções que mais levam bebês e crianças pequenas a atendimentos de urgência e internações.

Com o objetivo de reduzir os casos graves da doença, o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a oferecer um novo imunizante para proteção contra o vírus. A aplicação é voltada para recém-nascidos prematuros, com até seis meses de vida, e crianças de até dois anos consideradas de alto risco.

Nesta segunda-feira (9), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o pediatra Eduardo Jorge, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde de Pernambuco e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde. Ele falou sobre a importância da vacina contra o vírus sincicial respiratório.

Durante a entrevista, o médico explicou que o imunizante, chamado nirsevimabe, funciona de forma diferente das vacinas tradicionais.

“Na verdade, não é uma vacina no sentido clássico. O nirsevimabe é um anticorpo monoclonal pronto, que oferece proteção imediata contra o vírus sincicial respiratório. Isso significa que a criança já recebe a defesa necessária para evitar as formas mais graves da doença”, explicou.

Segundo o pediatra, a disponibilidade do imunizante antes da temporada de outono e inverno representa um avanço importante na prevenção das doenças respiratórias em bebês.

“A bronquiolite costuma aumentar muito nesse período do ano, quando as viroses respiratórias circulam com mais intensidade. Ter essa proteção disponível no SUS é um passo importante para reduzir hospitalizações e complicações, especialmente entre prematuros e crianças mais vulneráveis”, destacou.

Eduardo Jorge também detalhou os principais sintomas associados à infecção causada pelo vírus sincicial respiratório.

“Os primeiros sinais geralmente são parecidos com um resfriado comum, como coriza e tosse. Em alguns casos, principalmente nos bebês menores, podem surgir chiado no peito e dificuldade para respirar, o que exige avaliação médica”, afirmou.

O pediatra reforçou ainda que o imunizante está disponível nas maternidades e salas de vacinação do SUS, sendo aplicado em dose única.

“O acesso gratuito facilita muito a proteção dessas crianças que têm maior risco de desenvolver quadros graves. É uma estratégia fundamental de saúde pública para reduzir os impactos das viroses respiratórias na infância”, concluiu.

