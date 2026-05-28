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Canal Saúde Vacinação em dia pode reduzir risco cardiovascular e desenvolvimento de demência em idosos Especialista destaca importância da vacina para um envelhecimento saudável

A vacinação ao longo da vida é uma das principais estratégias para garantir qualidade de vida e envelhecimento saudável. Entre as pessoas idosas, manter o calendário de vacinação atualizado pode trazer benefícios que vão além da proteção contra vírus e bactérias. Estudos apontam que a vacinação pode ajudar também na prevenção de complicações cardiovasculares e doenças neurodegenerativas.

Pesquisas recentes mostram que a vacinação pode contribuir para a redução do risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e até do desenvolvimento de demências. Apesar disso, muitos idosos ainda deixam de se vacinar ou não seguem corretamente o calendário vacinal brasileiro, reduzindo a proteção oferecida pelas vacinas e aumentando os riscos à saúde.

Nesta quinta-feira (28), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, Rodrigo Patriota, sobre a importância da vacinação para a saúde cardiovascular e cognitiva na terceira idade e como a vacinação pode ajudar no envelhecimento saudável.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Rodrigo Patriota destacou que a vacinação é uma ferramenta fundamental não apenas para evitar infecções, mas também para reduzir inflamações no organismo.

“O idoso, ele tem uma condição que a gente chama de imunossenescência. O que é isso? É o próprio envelhecimento do sistema imunológico. Então, o sistema imune dele vai envelhecendo e diminui a capacidade que o idoso tem de responder a uma agressão por uma infecção. E também aquelas vacinas que ele tomou lá atrás começam a diminuir a sua potência.”

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O especialista explicou que, com o envelhecimento natural do organismo, o sistema imunológico perde eficiência. Também desmistificou a ideia de que a vacinação contra a gripe provoca a doença.

“É muito comum chegar alguém dizendo: ‘Olha, eu tomei a vacina da gripe e gripei’. E de fato você pode gripar, primeiro porque as vacinas não pegam todos os sorotipos e nem todas as mutações que vão acontecendo no meio do caminho. Mas o grande lance é essa prevenção de quadros mais graves. Você acaba diminuindo internamentos e complicações adquiridas a partir deles.”

Segundo Rodrigo Patriota, os benefícios da vacinação vão além da prevenção de doenças respiratórias, ajudando inclusive na proteção cardiovascular e cognitiva.

“A vacinação comprova cientificamente, redução no risco de infarto, reduz risco de ter um novo infarto para quem já teve, diminui descompensação de doença do coração, insuficiência cardíaca, diminui piora da disfunção pulmonar em quem tem enfisema pulmonar e diminui risco de demência também.”

O especialista reforçou ainda a importância de combater a desinformação sobre a vacinação, especialmente em relação à COVID-19.

“Eu digo muito ao paciente para escolher o político para votar, mas não escolher o político para ajudar você a tomar suas decisões de saúde. Quer votar em qualquer político, vote. É um direito seu. Mas não eleja um político como seu médico ou orientador de saúde. A orientação atual é vacinação contra COVID, porque COVID ainda mata bastante.”

O médico alertou que muitos idosos ainda negligenciam vacinas importantes, como a vacinação contra gripe, contra pneumonia e contra herpes-zóster, aumentando os riscos à saúde e reduzindo a eficácia da proteção imunológica ao longo do envelhecimento.

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