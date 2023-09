Vagiene Cokeluche celebra 30 anos de sucesso no Teatro Boa Vista

A- A+

Um momento para ficar na memória do Teatro Pernambucano. A Diva do Humor Vagiene Cokeluche, comemorando seus 30 anos de atuação ininterrupta neste universo de entretenimento, levando alegria e desbravando um mundo de desafios e muita resiliência, numa troca de experiência e com uma pegada motivacional jamais vista. A apresentação será dia 07 de Outubro, as 20h no Teatro Boa Vista (Colégio Salesiano), e os ingressos estão à venda no site Sympla.com.



Com seu estilo único de comédia, Vagiene Cokeluche esquentou plateias, arrancou risadas e proporcionou momentos inesquecíveis para todos que tiveram o privilégio de assistir às suas performances. Sua presença nos palcos de teatros, se tornou uma tradição, e o público sempre aguardava ansiosamente por suas brincadeiras e improvisos antes dos espetáculos começarem. No entanto, essa noite também marcará a despedida de Vagiene dos palcos da vida. Após três décadas de brilho e sucesso, Júnior Barros decidiu que é hora de encerrar essa jornada incrível. Será um momento de emoção, nostalgia e gratidão por tudo o que Vagiene representou ao longo desses anos.



SERVIÇO:

Vagiene Cokeluche - 30 anos - Ultimo Ato.

TEATRO BOA VISTA (Colégio Salesiano)

Dia: 07 de outubro de 2023

Hora: 20h

Ingressos: www.sympla.com.br/evento/vagiene-cokeluche-30-anos-ultimo-ato/2144607

INTEIRA: R$ 60,00

MEIA ENTRADA: R$ 30,00

Informações: 81 98305.6670



