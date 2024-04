A- A+

OPORTUNIDADE Vão até hoje inscrições para 2.100 vagas profissionalizantes do Abril das Oportunidades Prefeitura do Recife realiza o 3º Abril das Oportunidades com cursos para quem tem de 15 a 29 anos e viva na capital pernambucana

Prefeitura do Recife realiza o 3º Abril das Oportunidades com cursos de idiomas, empreendedorismo, turismo criativo e oficina sobre editais públicos na área de cultura

Com o objetivo de capacitar os jovens recifenses a partir de ferramentas importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional, a Secretaria Executiva de Juventude (Sejuv) realiza o 3º Abril das Oportunidades. São 2.100 vagas distribuídas em 14 capacitações online e presenciais. Quem tem idades entre 15 e 29 anos e vive na capital pernambucana poderá usufruir das opções ofertadas em parceria com a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, tais como cursos de inglês, espanhol, informática, geração de renda, marketing e vendas, turismo criativo e oficina de orientação para acesso a editais públicos de cultura. As inscrições vão até esta sexta (19) no Go Recife, dentro do aplicativo Conecta Recife, ou através do endereço gorecife.recife.pe.gov.br.

“O Abril das Oportunidades pretende mobilizar uma agenda multissetorial de oportunidades formativas e de qualificação profissional, abrangendo diversos setores e áreas de conhecimento, para atender às demandas e interesses das juventudes do Recife. Além disso, busca-se promover oportunidades de formação profissional, participação cidadã e trabalho decente, especialmente para os adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade”, detalhou o secretário executivo da Juventude, Marcone Ribeiro.

A oficina de turismo criativo, por exemplo, será realizada de forma presencial e em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. Cada aluno vai passar a enxergar sua comunidade e territórios como lugares cheios de potencial. Eles também vão criar estratégias e rotas que podem gerar renda futuramente. Serão apresentadas ainda teorias e práticas sobre como transformar o território em fonte de turismo, lazer e renda.

Já na oficina de orientação para acesso a editais públicos na área de cultura, os estudantes vão aprender a elaborar projetos que se encaixem nos editais de financiamento ligados à cultura. A turma, presencial, será introduzida ao Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) para então captar recursos para seus projetos culturais.

Uma das metas da iniciativa é consolidar as estratégias para sensibilização e ressignificação dos projetos de vida dos jovens, com o intuito de fortalecer o protagonismo desse público e contribuir para que desenvolvam habilidades relacionadas ao empreendedorismo. Por meio do desenvolvimento de metodologias e práticas sociopedagógicas, a proposta é viabilizar a compreensão e o acesso a oportunidades, garantindo também os direitos fundamentais.

Esta edição do Abril das Oportunidades conta com a parceria do Studio Arteiro de Beleza e também com o apoio da Secretaria de Cultura do Recife, Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. Nos últimos dias 9 e 10 de abril, a Sejuv já realizou a oficina de dreads no Centro de Qualificação Profissional São José, voltada para quem quer atuar no mercado da beleza.

Veja também

SÃO JOÃO Governo de Pernambuco leva para São Paulo o Maior e Melhor São João do Mundo