Vai começar uma atividade física? Saiba quais cuidados ortopédicos antes de iniciar o exercício

A prática de atividade física faz bem à saúde. No entanto, existem alguns cuidados que devemos ter antes da realização de atividades físicas. A ausência desses procedimentos pode comprometer a qualidade da atividade e o bem-estar da pessoa. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com o ortopedista Rodrigo Castro, nesta quinta-feira (17), no Canal Saúde, que pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.

O especialista explicou que é interessante que as pessoas procurem o ortopedista sobre um treino específico antes de iniciar a atividade.

“Existem sim algumas condições do ponto de vista ortopédico que são relacionadas a dores articulares, e dores de lombalgia, dor nas costas, a problemas de tendinite em que as pessoas vêm procurar para saber sobre treinos específicos. Quanto a este aspecto, é importante a pessoa entender que o treino para articulação envolvida, ele deve evitar cargas excessivas que sejam em cadeias fechadas ( quando ocorre uma pressão direta na articulação), como por exemplo, no joelho”, explicou o especialista.



Para finalizar, o ortopedista Rodrigo Castro falou sobre o uso de calçados que diminuem os danos a coluna, joelho e quadril.

“O uso de um calçado que tem um amortecedor se torna interessante à medida que você diminui o impacto do coxim do calcâneo e consequentemente a transmissão desse impacto para o joelho e quadril”, finalizou Rodrigo Castro.



