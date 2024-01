A- A+

CANAL SAÚDE Valvopatia: os riscos nos exercícios físicos As valvopatias são alterações que acometem as válvulas do coração pelo esforço esforço físico

As valvopatias são alterações que acometem as válvulas do coração. Elas podem ser congênitas, quando os pacientes nascem com elas adquiridas, como na febre reumática, ou ainda degenerativas, que são desenvolvidas com a idade avançada.

As características em comum da maior parte das valvopatias são as manifestações clínicas induzidas pelo esforço físico, como dor torácica, falta de ar e/ou limitações funcionais.Um dos problemas apresentados nos pacientes com valvopatias é que a doença tem longa evolução.

Para falar sobre a doença, prevenção e tratamento Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou com a médica Fabiana Michelle Oliveira, cirurgiã cardiovascular do Instituto de Cirurgia Cardiovascular (Ricca).



Médica Fabiana Michelle Oliveira, cirurgiã cardiovascular

De acordo com a cirurgiã cardiovascular Fabiana Michelle Oliveira, a gravidade dos sintomas pode ser um dos critérios de contraindicação à prática de exercícios físicos, assim como a indicação de intervenção, seja ela cirúrgica ou percutânea.



“Nos pacientes valvopatas, a prática regular de exercícios físicos, quando permitida, e a consequente manutenção ou até melhora da aptidão física são importantes para o seguimento do paciente. Porém, a prática de exercícios deve ser feita com acompanhamento de profissionais capacitados a fim de individualizar o treinamento e evitar complicações ou efeitos adversos’, esclarece a especialista.



A Médica Fabiana Michelle Oliveira, também explicou como acontece o diagnóstico em pacientes que não apresentam sintomas aparentes

“Geralmente nos pacientes que são assintomáticos eles primeiro desenvolvem um sopro quando tem no coração alguma alteração de fluxo, porque as válvulas elas estão nas cavidades do coração para permitir que o sangue passe ele abre e o sangue passa e ela fecha para a câmara encher e poder bombear, então muitas vezes o paciente não tem sintomas, mas tem um sopro. O que vai fazer o paciente ter uma avaliação cardiológica com método de escuta. Na grande maioria das vezes quando o paciente vem apresentar sintomas que são principalmente falta de ar é quando faz exercício já que ele demanda do coração, e o coração acaba não atendendo e pode dar falta de ar. Pode acontecer também a palpitação, que é quando o paciente sente o coração pulsando bem rapidamente, mas geralmente quando tem esses sintomas a doença já está bem estabelecida e bem desenvolvida” explicou a médica.



Quer ficar por dentro de todo o assunto? Ouça o Podcast completo no player abaixo.





Veja também

CANAL SAÚDE Rastreamento pulmonar pode identificar câncer no início