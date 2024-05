A- A+

MÚSICA Banda Vanilla Blue se apresenta no Downtown Pub BV, nesta terça (30) No repertório, sons de artistas do pop e rock nacional e internacional

A banda Vanilla Blue toca, nesta terça (30), véspera do feriado do Dia do Trabalhador. às 21h, no Downtown Pub Boa Viagem, Zona Sul do Recife. No repertório, sons de artistas do pop e rock nacional e internacional como Harry Styles, Beatles, Queen, Rihanna, Pitty, Maneskin, Michael Jackson, Madonna, Billie Eilish, Bon Jovi, Lady Gaga e mais. Completam a noite, a banda Disk 90 e o DJ Rob.

Criada em 2019, o quarteto é composto por Ju Macedo (vocal), Rebeca Claus (guitarra) e Patrícia Cedraz (baixo). O baterista AD Luna (ex-Querosene Jacaré e Sargaço Nightclub) tem acompanhado as moça da Vanilla como convidado.

https://www.instagram.com/bandavanillablue/

Show Vanilla Blue

Quando: 30 de abril (terça)

Hora: 21h

Local: Downtown Pub BV – Av. Boa Viagem, 618.

Reservas pelo WhatsApp: (81) 99899-0141

