CANAL SAÚDE Varizes atingem 38% da população brasileira. Entenda os riscos do problema Condição afeta cerca de 77 milhões de brasileiros e pode causar dor, inchaço e complicações circulatórias quando não tratada adequadamente

As varizes, muitas vezes vistas apenas como um problema estético, representam uma condição de saúde que impacta profundamente a qualidade de vida de milhões de brasileiros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 38% da população sofre de varize, o que equivale a aproximadamente 77 milhões de pessoas no país.

Apesar de muitas vezes subestimada, a condição pode trazer desconfortos significativos, dores crônicas e complicações circulatórias se não for tratada com a devida atenção.

Nesta quinta-feira (18), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião vascular Rodrigo Canto. Ele falou sobre os riscos das varizes.

Durante a conversa, o especialista explicou como as varizes podem se desenvolver de forma gradual, com sinais nem sempre percebidos de imediato.

"As varizes não surgem da noite para o dia. É uma condição que evolui com o tempo, e que tem influência genética, hormonal e comportamental", afirmou o médico.

Rodrigo Canto também esclareceu que a condição pode atingir homens e mulheres de todas as idades, não apenas pessoas mais velhas, como é frequentemente imaginado.

"Existe um mito de que varizes só afetam idosos ou mulheres. A realidade é que qualquer pessoa com predisposição genética, que passa muito tempo em pé ou sentada, pode desenvolver a condição", destacou.

O médico enfatizou ainda que o tratamento das varizes evoluiu bastante nos últimos anos, com técnicas menos invasivas e maior eficácia.

"Hoje temos opções como a escleroterapia com espuma e laser, que permitem tratar o problema de forma ambulatorial e com rápida recuperação", explicou.

Para o especialista, o principal erro ainda é negligenciar os sintomas iniciais e considerar as varizes apenas um problema estético.

"A dor, o inchaço e a sensação de peso nas pernas já são sinais de alerta. Tratar no início faz toda a diferença para evitar complicações mais sérias no futuro."

