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SEMANA SANTA Paixão dos Camarás leva reflexão social ao palco em Camaragibe Espetáculo une tradição bíblica e temas atuais para dialogar com o público em Camaragibe, de 3 a 5 de abril, na praça de eventos de Camaragibe, na Vila da Fábrica.

A Paixão de Cristo dos Camarás, realizada em Camaragibe, na praça de eventos de Camaragibe, na Vila da Fábrica, de 3 a 5 de abril, às 19h30, apresenta ao público uma releitura da trajetória de Jesus Cristo. O espetáculo percorre desde a criação e as profecias até a crucificação e ressurreição.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator, dramaturgo e diretor, Alexsandro Silva, que fala sobre o teatro como espaço de reflexão e a urgência do amor.

O teatro é esse lugar de repensar a contemporaneidade, a atualidade, é um lugar de se falar. [...] toda a mensagem de Cristo é sobre amor. E o que mais o mundo precisa neste exato momento, à beira de uma terceira guerra mundial é de amor”, afirma Alexandro Silva.

A narrativa reúne episódios marcantes como milagres, ensinamentos e conflitos com autoridades religiosas. A montagem enfatiza valores como misericórdia, justiça social e amor ao próximo. Um dos diferenciais é a atualização de passagens bíblicas com temas contemporâneos, questões como desigualdade, violência e direitos das mulheres ganham espaço na encenação.

Ator e diretor do espetáculo, Alexsandro Silva - Foto: Emerson Menezes



A obra também valoriza a participação de artistas locais e a ocupação de espaços públicos. Com dramaturgia de Emanuel David d’ Lucard e direção de Alexsandro Silva, o espetáculo reforça o papel do teatro na sociedade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A produção é assinada por grupos culturais da cidade, fortalecendo a identidade popular. A iniciativa conta com apoio da Fundação de Cultura e da Prefeitura de Camaragibe.

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