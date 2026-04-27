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SÉRIE Daniela Câmara integra nova temporada da série "Cangaço Novo" Atriz pernambucana soma 38 anos de carreira e reforça presença nordestina em produções nacionais com atuação na série e em projetos recentes no cinema e na TV

A atriz, escritora e jornalista pernambucana Daniela Câmara integra o elenco da série 'Cangaço Novo', que acaba de lançar sua segunda temporada e reforça a presença nordestina em produções nacionais. Com 38 anos de carreira, a artista construiu uma trajetória sólida no teatro, cinema e televisão. Ao longo desse percurso, participou de obras de destaque como 'O Som ao Redor' e 'Cinema, Aspirinas e Urubus'.

Para falar sobre a série, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz Daniela Câmara, que destaca a construção da sua personagem na série 'Cangaço Novo'.

Eu faço uma presidiária chamada Macião. Uma mulher "braba" pra caramba, mas aquelas brabas que ela não fala alto não, ela vai pela frieza”, afirma Daniela Câmara

Nos trabalhos mais recentes, Daniela protagonizou a série 'Agrestes' de Alice Gouveia e atuou no longa 'Terra Nova', além do curta 'Escavações'. Sua atuação reafirma a força da produção artística pernambucana no cenário audiovisual. A nova temporada da série amplia a visibilidade de talentos da região em plataformas de alcance nacional.

Atriz Daniela Câmara em entrevista na Rádio Folha FM

O projeto também destaca narrativas ligadas à cultura e à identidade nordestina. A participação da atriz reforça sua versatilidade e permanência no meio artístico. A série “Cangaço Novo" entra na segunda temporada, já disponível na Amazon Prime Vídeo.

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