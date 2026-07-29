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Canal Saúde Velhice ativa vira tendência, mas envelhecer bem é mérito ou privilégio? Geriatra explica o conceito NOLT e alerta para os desafios do envelhecimento saudável no Brasil

O termo NOLT (New Older Living Trend), ou “nova tendência de vida dos mais velhos”, ganhou força nas redes sociais em 2026 ao retratar pessoas com mais de 60 anos que vivem de forma ativa, independente e com qualidade de vida. Embora o conceito ajude a combater estereótipos sobre a velhice, especialistas alertam que envelhecer bem vai muito além de escolhas individuais e está diretamente relacionado às oportunidades e condições de vida acumuladas ao longo dos anos.

O envelhecimento saudável depende de diversos fatores, como acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais, nem todos chegam à terceira idade com as mesmas condições para manter autonomia e qualidade de vida.

Nesta quarta-feira (29), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico geriatra Alexandre de Mattos sobre o significado do termo NOLT, os impactos das redes sociais na forma de enxergar o envelhecimento e os desafios para promover uma velhice mais saudável e inclusiva.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Alexandre de Mattos destacou que, embora o debate sobre uma velhice ativa seja importante, o conceito de NOLT pode acabar reforçando preconceitos.

“Quando a gente traz essa questão de uma nova forma de envelhecer, como o NOLT traz, já traz aí meio embutido um certo etarismo e preconceito, ou medo de envelhecer, ou negar o envelhecimento, ou, como o termo traz, pensar numa juventude eterna.”

Alexandre de Mattos, médico geriatra

O especialista também ressaltou que chegar a velhice com saúde não depende apenas da força de vontade ou das escolhas individuais, mas das condições de vida e do acesso a políticas públicas ao longo de toda a trajetória.

“Quando se traz essa tendência de envelhecer bem como sendo algo apenas que depende da pessoa, do esforço individual… A gente tá falando de condições que não dependem apenas de um esforço individual, dependem de políticas públicas, de saúde, de condições econômicas e até de áreas geográficas onde essas pessoas vivem.”

Por fim, Alexandre de Mattos alertou para o risco de criar a falsa ideia de que quem enfrenta doenças ou limitações na velhice fracassou.

“Ser idoso é lidar com novos desafios. É uma época da vida onde surgem múltiplas doenças crônicas. Então, quando a gente diz que existe essa escolha de uma nova forma de envelhecer, sem ter limitações, pode estar tapando o sol com a peneira e levantando uma teoria muito arriscada e perigosa de considerar que aquela pessoa não está naquela condição de envelhecimento porque fracassou individualmente.”

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