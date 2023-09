Vem Pro Frevo recebe estudantes cariocas para vivenciar o Carnaval de Olinda

A- A+

O projeto Vem Pro Frevo, que consiste na experiência de viver o que é ser um folião do Carnaval de Olinda em qualquer época do ano, recebe nesta sexta-feira (22) alunos da Escola Eleva, do Rio de Janeiro, no mourisco “Casbah”, localizado no Sítio Histórico da Marim dos Caetés.

Na experiência, os turistas poderão fazer seu próprio adereço e maquiagem, tocar um instrumento da orquestra, aprender passos do frevo, e segurar um estandarte. Além disso, participam de oficinas com abordagem pedagógica realizada pelos professores da escola que os acompanham e com a equipe Vem Pro Frevo.

O projeto

O projeto “Vem Pro Frevo” começou a ganhar vida em julho de 2022 e já foi apresentado a membros da ABAV, agentes de viagens de Recife e grupos de turistas. Desde então, o projeto tem crescido e se concentrado no aproveitamento da mão de obra local, com todos os profissionais envolvidos sendo oriundos de Olinda e compartilhando suas habilidades e conhecimentos de forma autêntica.

Aline Leite, que é a idealizadora do projeto “Vem Pro Frevo”, afirma que ele foi concebido para quebrar paradigmas, e oferecer abordagem ativa, para além do turismo convencional, permitindo aos visitantes explorarem as ladeiras de Olinda, visitarem casarões e igrejas, e conhecerem ateliês. Tornando os turistas participantes ativos de uma experiência que coloca em destaque a cultura dinâmica e vibrante do Carnaval e do Frevo, em todas as suas formas de expressão. Isso inclui música tocada por orquestras profissionais, a dança com passistas autênticos, o uso das alegorias reais usadas durante o Carnaval e a imersão no ambiente histórico e arquitetônico de Olinda, um Patrimônio Histórico e Arquitetônico.



