SOLIDARIEDADE "Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão" é tema de seminário no próximo sábado(28), no Recife No evento promevido pela ONG Caminho do Bem haverá música ao vivo, praça de alimentação e o livro tema, com sessão de autógrafos do autor Jorge Elarrat

Com o objetivo de ajudar as pessoas a entender o que é a depressão, como reconhecê-la em si, nos outros e o que fazer para vencê-la e arrecadação de recursos para a construção de sua sede, a ONG Caminho do Bem e o Grupo Espírita Maria Dolores realizam no próximo sábado (28), das 9h às 12h, o seminário “Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão”. O evento acontecerá no MV Empresarial, na Av. Pres. Dutra, 298, Imbiribeira, zona sul do Recife. Além da palestra do escritor Jorge Elarrat, autor do livro “Vencendo o medo, a culpa e a depressão!”, o evento contará com música ao vivo, praça de alimentação, livros e sessão de autógrafos.

A iniciativa é coordenada pelas voluntárias e integrantes da diretoria da ONG Caminho do Bem, Simone Duque, a dentista Niara Branco e a médica Silvia Campos.

"Na ONG Caminho do Bem, além de educação, buscamos oferecer saúde integral, em suas diversas faces. E nessas tantas faces, a saúde mental tem sido um grande desafio. Com efeito, no contexto atual, de tanta inquietação no mundo inteiro, diariamente nos chegam corações atormentados pela Depressão, a tirar-lhes a vontade de viver," destacou Simone Duque. Diretora da ONG Caminho do Bem, Simone Duque. Foto: divulgação/SL

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, o percentual de afastamento de funcionários das empresas por força da depressão, que estava previsto para 2030, foi atingido desde 2022. E mais, 70% das pessoas que cometem suicídio sofrem de depressão. Esses dados estarão no centro das discussões, que contará com o seminário que já rodou o Brasil, e despertou tanto interesse que originou um livro das perguntas formuladas pelo público. A renda será revertida para construção da sede da ONG, Caminho do Bem.

O palestrante e escritor Jorge Elarrat é espírita desde 1980, atuante em atividades de Juventude, trabalhador das áreas de Estudo e Doutrinário e da Unificação do Movimento Espírita junto à Federação Espírita de Rondônia (FERO).



Já a ONG, Caminho do Bem, foi criada em 2005, diante da necessidade das crianças, jovens e suas famílias da comunidade do Pina, Areinha e adjacentes, a ONG, tem como destaque o Projeto “Cárie Zero”, ordenado pela dentista Niara Branco.



A princípio as pessoas iam até os consultórios odontológicos dos voluntários que apoiam os trabalhos da Caminho do Bem, mas devido às, suas dificuldade de bancar transporte, surgiu a ideia de montar um consultório odontológico na própria ONG. Foi quando a ONG recebeu a doação de um consultório completo. Em 2022, foram alcançados 181 beneficiados por procedimentos realizados como exames clínicos, radiografias, raspagem, aplicação de flúor, restaurações, instalação de aparelhos e próteses, entre outros procedimentos. Sem falar nos trabalhos preventivos com mais de 130 crianças. Hoje, o espaço conta com 10 dentistas voluntários com as especialidades de clínica geral, ortodontia, odontopediatria, endodontia, prótese, periodontia, cirurgia oral e endodontia.

Você pode adquirir os ingressos para a palestra, ao preço de R$ 40,00, no Instagram do @caminhodobemrecife, @eventoscaminhodobem ou ainda nos seguintes locais: Centro Espírita Peixotinho – Boa Viagem; Banca Do Livro Espírita - Centro; Centro Espírita Neil (Núcleo Espírita Investigadores da Luz) - São José; GEFA - Grupo Espírita Francisco de Assis - Piedade e Grupo Espírita Maria Dolores - Pina.

