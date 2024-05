A- A+

MÚSICA Venezuelano Armando Fuentes faz nova apresentação cantando Los Romances de Luís Miguel Segunda edição do show será nesta sexta (3) no O Pianista, no Recife Antigo

Depois do rotundo sucesso da primeira apresentação do show intitulado, “Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel”, o mesmo volta a ser realizado no dia (03) de maio às 21h, no O Pianista, no bairro do Recife Antigo.

Desta vez o artista venezuelano traz como acompanhantes, além do virtuoso violonista Federico Diório da Argentina, o baixista, Márcio Scooby, o percussionista, Janilson Ferreira e o afamado maestro, arranjador e pianista, Lúcio Azevedo, todos três, músicos de renome da cena instrumental do Estado de Pernambuco.

Sucessos mundialmente conhecidos e premiados pelo Grammy, American Music Award e listados historicamente na Billboard da série de fonogramas, Romances, que já vendeu mais de 150 milhões ao redor do mundo, na voz do cantor Mexicano, Luis Miguel, serão apresentados pelo Armando Fuentes. Destacando temas como La Barca, Sabor a Mi, El Dia Que Me Quieras, Solamente Una Vez, Inolvidable de Usted, entre outros.

O espetáculo ainda terá como convidadas especiais as reconhecidas intérpretes, Izabel Alves e Lilian Waked, às quais dividirão o palco com o cantor venezuelano , numa noite de encanto, charme e exaltação ao bolero e ao tango.

“Estou agradecido ao Nordeste pelo gosto e reconhecimento, a música cantada em espanhol. Me sinto feliz por estar novamente nos palcos de Recife, cantando para um público tão especial e que recebe de maneira tão linda a um artista, como os pernambucanos fazem. É maravilhoso cantar numa bela e conceituada casa como O Pianista, num bairro emblemático e belo o qual destaca uma arquitetura singular. Terei a satisfação de entregar o melhor de mim à plateia para desfrutarmos de uma noite inesquecível”, ressalta Fuentes.

Serviço:

“Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel”

Quando: Sexta (03) de maio, às 21h

Onde: O Pianista / Av Marquês de Olinda, 174 (1 andar), Recife Antigo-Recife/PE

Ingresso: R$ 50 / PIX 81998436978

Informações para reservas: 81 99843-6978

Capacidade: 60 lugares

