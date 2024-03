A- A+

MÚSICA Venezuelano Armando Fuentes faz show com boleros de Luís Miguel Besame Mucho, El Dia Que Me Quieras e Solamente Una Vez, são algumas das composições interpretadas no show

O projeto internacional, “Armando Fuentes canta Los Romances de Luís Miguel”, idealizado e interpretado pelo jornalista, cantor e compositor, Armando Fuentes da Venezuela, vai ter apresentação única no Pátio Café e Restaurante, nas Graças, no próximo dia 15 de março, a partir das 19h30. O projeto tem como proposta fomentar a cultura Latino-americana com temas imortalizados na história da música mundial, apresentando composições ganhadoras de reconhecimento pela Billboard, Grammy e pela indústria musical dos Estados Unidos e da Europa. Para isso, o artista Venezuelano se concentrou nas principais músicas da série de fonogramas titulada de Romance, Segundo Romance, e Romances, gravados pelo cantor Mexicano Luis Miguel, que já vendeu mais de 150 milhões de discos pelo mundo.

No show se pode acompanhar composições cantados em espanhol como La Barca; Besame Mucho; El Dia Que Me Quieras; Solamente Una Vez; No Me Platiques Más; Inolvidable; Mucho Corazón; No Sé Tú; História de Un Amor; Sin Ti; Nosotros; Sabor A Mi; El Reloj; Jurame; Uno; Volver, além das composições Brasileiras da Bossa Nova e do Samba com as músicas, Delírio, de Tom Jobim e Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá e Antônio Maria, fazem parte do contexto cultural e musical do intérprete venezuelano.

Nesse sentido Armando Fuentes apresenta uma fusão dos ritmos do Bolero Tradicional e do Tango com o instrumental original do violão, acordeon, piano, bongo e congas, acrescentando a bateria, o contrabaixo, a guitarra, os sopros de metal saxofone, trompete e trombone e as cordas de violinos.

Cantor Armando Fuentes



O artista Armando Fuentes traz conhecimento histórico a quem assiste o espetáculo



“Neste projeto eu busco apresentar uma sonoridade mais atual e moderna ao espetáculo. Ainda dentro da apresentação, o cantor destaca por imagens uma referência técnica, com dados do compositor de cada música, com nome, data de nascimento, país de origem e data de composição do tema.

Fuentes espera com seu trabalho agradar a um amplo público, atingindo várias gerações



“Dessa forma ofereço ao público além de qualidade musical a preservação dessa cultura para os que sentem saudades desse tempo, englobando um público de gerações com 80, 70, 60 e 50 anos de idade e o reconhecimento da mesma pelas novas gerações de 40, 30, e 20 anos sendo agente multiplicador de arte, história, cultura e tendência musical mundial para Pernambuco” declarou Armando Fuentes.

SERVIÇO:

O que: Projeto “Armando Fuentes canta Los Romances de Luís Miguel

Dia: 15.03.24 (sexta-feira)

Local: Pátio café e Restaurante

Av. Rui Barbosa, 141- Graças- Recife

Entrada: R$ 20,00

Informações e Reservas (81) 9 9843 6979

Telefone/Whatsapp

E-mail:

[email protected]

