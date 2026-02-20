A- A+

Canal Saúde Verão e câncer de pele: prevenção e diagnóstico precoce salvam vidas Oncologista orienta sobre mudanças suspeitas na pele e combate mitos sobre exposição solar

Calor junto com o verão é a combinação perfeita para aproveitar as praias e lazer ao ar livre, mas é fundamental reforçar alguns cuidados e alertar a sociedade sobre câncer de pele neste e em todos os períodos do ano.

Os índices de cânceres de pele têm aumentado muito nos últimos anos e a divulgação e conhecimento sobre o assunto fazem a diferença. No Brasil, os dados são de 220 mil carcinomas cutâneos por ano.

Nesta sexta-feira (20), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a médica oncologista, Miryam Seixas. Ela falou sobre o câncer de pele.

A Dra. Miryam Seixas iniciou a entrevista explicando que não basta apenas olhar a cor de um sinal para detectar o câncer de pele

“O principal fator é a evolução. Às vezes a gente tem um sinal que nos acompanha há muitos anos e de repente esse sinal muda a sua forma, ou seja, ele começa a crescer, começa a coçar, começa a sangrar. Mudar suas bordas, ficar mais irregular, assimétrico, tem que procurar o atendimento médico porque ele pode ter realmente se transformado em uma lesão cancerígena”

Médica Oncologista, Dra. Miryam Seixas/Foto: Divulgação

A especialista desmistificou a ideia de que peles mais escuras não sofrem com a doença e reforçou a necessidade de prevenção diária

“A pele mais clara, ela tem uma maior chance de desenvolvimento, porém não significa que as outras peles não vão desenvolver. Profissionais que se expõem ao sol têm que ter um cuidado redobrado. Então, usar blusas de manga comprida ou blusas de proteção UV, protetor solar, o mínimo de fator 30, para que no futuro não apresente uma lesão cancerígena na pele”

Ao ser questionada sobre modismos estéticos, como o bronzeamento artificial ou em lajes, a médica trouxe um dado alarmante para quem coloca a estética acima da saúde

“Não se deve fazer esse tipo de bronzeamento. A Sociedade Brasileira de Dermatologia já publicou que pessoas a partir de 35 anos que fazem esse tipo de bronzeamento podem aumentar o risco de câncer de pele em 75%. Então, é bem alto. Pensar no contraponto, será que uma marquinha vale a saúde no futuro?”

Por fim, a oncologista trouxe uma mensagem de esperança, explicando que, até os cânceres de pele mais agressivos, como o melanoma, são altamente curáveis se detectados cedo

“Temos os melanomas, que são o câncer de pele mais agressivo e mais raro. Quando a lesão é inicial, a chance de cura é altíssima. É como eu disse, até do melanoma que é um câncer agressivo, é mais de 90%. Então assim, a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais.”

