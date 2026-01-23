A- A+

Canal Saúde Verão exige cuidados redobrados com hidratação de idosos Especialista revela sinais de alerta, hábitos preventivos e alternativas simples para manter a hitrataçãos dos idosos durante os dias quentes

Calor excessivo pode levar à desidratação e ao isolamento, colocando em risco o bem-estar dos mais velhos.

Em virtude da fragilidade física, as pessoas com 60 anos de idade ou mais precisam estar atentas para não sofrer com calor.

Nesta sexta-feira (23), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com oa nutricionista da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, Airta Lima. Ela falou sobre os cuidados com a hidratação dos idosos no calor.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

A nutricionista, Airta Lima, iniciou a entrevista explicando que a desidratação é um risco elevado aos idosos

"É um processo que ele vem do próprio envelhecimento normal. Então o corpo ele perde um pouquinho, fica menos eficiente tanto em perceber como responder essa sede. A gente não precisa esperar que ele sinta sede, ela (a hidratação) tem que fazer parte da rotina."

Airta Lima/Foto: Divulgação

Para saber a quantidade ideal de água, já que o cálculo de 2 litros é genérico, a especialista ensinou uma técnica prática de observação da cor da urina

"O nosso corpo ele fala sempre. Se for aquele amarelo mais claro, a gente entende que a sua hidratação ela tá dentro da normalidade e se for aquele xixi que está ali mais escuro ou puxando mais pro laranja, aí a gente tem certeza de que a hidratação ali ela está insuficiente e que a gente precisa beber mais água."

A especialista alertou que, além da boca seca, a desidratação em idosos pode se manifestar através de sintomas neurológicos e físicos

"Tem outros sintomas que são alertas, por exemplo, uma confusão mental, uma sonolência excessiva e tonturas. O paciente idoso que tem uma queda de pressão ou uma tontura, ele tá mais propenso a cair. Então, às vezes, um paciente caiu porque tava desidratado."

Por fim, Airta Lima destacou que é possível atingir a hidratação utilizando outros alimentos e bebidas

"Eu sempre costumo dizer assim, água não precisa ser só água. Água de coco, água saborizada, sucos, sopas e papas. Então, utilizar essa gama de alimentos também ajuda aí no processo de hidratação. Tudo que molha, se a gente pensar, pode ser água."

Veja também