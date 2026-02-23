A- A+

Canal Saúde Verão intensifica casos de olho seco e acende alerta para cuidados com a saúde ocular Especialista alerta para os riscos do uso inadequado de colírios e o impacto das telas na saúde ocular durante o verão

O verão traz dias mais longos, temperaturas elevadas e mudanças na rotina. Entre praias, piscinas, ambientes climatizados e maior tempo diante das telas, a síndrome do olho seco ganha força nessa estação.

Embora muitas pessoas associem o incômodo apenas a uma sensação passageira, especialistas alertam que o distúrbio exige atenção e cuidados específicos, especialmente nos meses mais quentes do ano.

Nesta segunfa-feira (23), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a médica oftalmologista do Hospital Santa Luzia, Fabiana da Fonte. Ela falou sobre a síndrome do olho seco.

A Dra. Fabiana da Fonte iniciou a conversa explicando como as altas temperaturas aceleram a evaporação da lágrima, deixando o olho seco

"Acontece uma evaporação maior da lágrima, a sensação que tem alguma coisa, na verdade não tem nada. Sensação que tem areia. Tem muita gente que vem com a queixa também que está lacrimejando muito, às vezes acontece até um efeito rebote, o olho está seco e a lágrima não está sendo suficiente para hidratar"

A médica fez um alerta contundente sobre o uso indiscriminado de colírios vendidos sem receita

"Existem colírios que as pessoas usam para deixar os olhos mais brancos. Ele tem uma substância que a gente chama de vasoconstrictora. O colírio que tem corticoide ele pode predispor a um glaucoma e pode causar uma catarata precoce. E o colírio que tem corticoide também é vendido sem receita na farmácia. Então, realmente não é qualquer colírio que serve"

A oftalmologista destacou que a fixação em eletrônicos (que faz a pessoa piscar menos) alterou drasticamente o perfil dos pacientes diagnosticados com olho seco

"O normal são um público mais velho, que começa com esses sintomas, mas a gente está vendo cada vez mais esses sintomas em crianças por conta das telas, que era uma coisa que a gente não via criança com um sintoma de olho seco e hoje em dia a gente vê bastante por conta do uso excessivo de telas"

Por fim, a especialista detalhou como o simples hábito de esfregar os olhos irritados pode deformar a estrutura ocular

"O ato de coçar várias vezes os olhos. Como o nosso olho é muito maleável, a nossa córnea é muito fininha, ela pode predispor a formar um ceratocone, que é uma curvatura anormal da córnea. Então, se sentiu aquela coceira, aquela irritação, é preferível pingar um colírio e evitar o máximo coçar os olhos".

