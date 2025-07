A- A+

Josildo Sá é um artista que transita por toda a diversidade musical pernambucana. Idealizador de projetos que vão desde o samba de latada ao frevo e a seresta. Josildo já cantou Lupicínio Rodrigues em um projeto inovador, cantou rapp com Zé Brown e Bell Puã e traz um show inédito para a programação do 22º edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz, com apresentação no sábado (02), 19h30, Teatro Apolo.

O artista participou da programação da Rádio Folha 96,7 FM nesta quarta-feira (30) e detalhou para a âncora Patrícia Breda, como surgiu a ideia desse projeto.

“Em 2013 participei de shows no SESC, Rio de Janeiro. E senti a necessidade de falar para o público a história de cada uma das músicas apresentadas. Nascia ali a ideia de colocar essa experiência em um show onde canto, declamo poemas e conto as histórias das músicas. No repertório, canções já conhecidas como ‘Quixabinha’ e alguns poemas e músicas inéditas,” detalhou Josildo. Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo:

‘Versos Na Latada - O Canto Contado de Josildo’ foi idealizado por Josildo Sá, tem direção teatral de Fabiana Pirro, direção musical e participação na viola e violão de Renato Bandeira e no acordeon, Júlio César. A apresentação acontece no sábado (2), 19h30, Teatro Apolo.

O Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz tem programação gratuita e segue até o dia 6 de agosto com o tema “A Letra e A Tela”, homenageando Kátia Mesel, considerada a primeira mulher cineasta de Pernambuco e o escritor, diretor e crítico Fernando Monteiro ( in memoriam).

SERVIÇO:

Versos na Latada - O Canto Contado de Josildo

Local: Teatro Apolo

Quando: sábado (2), às 19h30.

GRATUITO

