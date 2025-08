A- A+

ÓPERA VI Festival de Ópera destaca Pernambuco no cenário lírico nacional Teatro de Santa Isabel transforma-se no epicentro da ópera, fortalecendo a identidade cultural pernambucana.

O VI Festival de Ópera de Pernambuco reafirma a importância de consolidar Pernambuco como referência na cena operística brasileira. O evento conta com direção artística do Maestro Wendell Kettle e apresentará três grandes produções de ópera no Teatro de Santa Isabel ao longo do mês de agosto.

Os homenageados dessa edição serão Maurício de Sousa (90 anos), José Alberto Kaplan (90 anos) e Johann Strauss II (200 anos). Nesta terça-feira (5), Simone Ventura, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o Maestro Wendell Kettle sobre o VI Festival de Ópera de Pernambuco. Ele falou sobre as homenagens e expectativas para 6ª edição do festival.

A cada edição o evento cresce, em prestígio e público, colocando o Recife na rota dos grandes espetáculos líricos e mostrando que a ópera tem espaço no Nordeste. Além disso, incentiva jovens artistas e músicos a seguirem carreira no gênero.

O Festival de Ópera é uma realização da Academia de Ópera e Repertório (AOR) e da Sinfonieta da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O Maestro Wendell Kettle destaca a Ópera como gênero universal

É importante que todos entendam que a Ópera é um gênero musical, uma linguagem artística universal e as escolas operísticas em todos os países expressam a sua cultura popular, seu folclore através da Ópera, universalizando a sua cultura.

Maestro Wendell Kettle / Foto: Divulgação

Teatro de Santa Isabel

De 15 a 31 de agosto às 19h.

