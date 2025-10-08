A- A+

COP 30 Vigília pela Terra chega ao Recife em contagem regressiva para a COP 30

A 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será realizada, pela primeira vez, no Brasil, em novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará. A conferência é considerada um marco mundial na luta contra a crise climática e reunirá líderes globais, cientistas, organizações da sociedade civil e ativistas ambientais. Em preparação para o evento, diversas mobilizações vêm acontecendo em todo o país. Entre elas, a Vigília pela Terra, que chega ao Recife no dia 11 de outubro com um grande encontro inter-religioso e cultural no bairro do Recife Antigo.

Promovida pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), a Vigília pela Terra reúne diferentes lideranças religiosas, ativistas, artistas e movimentos sociais em defesa do meio ambiente e da justiça climática. A programação gratuita começa às 15h, ao lado do Paço do Frevo, com abertura de maracatu e segue com apresentações culturais, falas de espiritualidades diversas e cortejo pelas ruas do bairro histórico.

A mobilização tem como objetivo fortalecer ações concretas de enfrentamento à crise climática a partir de uma articulação nacional entre espiritualidades, comunidades de fé e organizações da sociedade civil. A culminância do projeto será uma grande vigília durante a COP 30, em Belém, no Tapiri Ecumênico e Inter-religioso, espaço de diálogo e celebração que integra o calendário oficial da conferência.

Foto: Ricardo Jaeger / Divulgação

“Em 1992 a vigília foi um diferencial político e espiritual na luta ambiental. Mais de três décadas depois, as religiões e tradições espirituais podem aportar um despertamento ético fundamental para que tomadores de decisão sejam ousados e eficazes no cumprimento de metas para interromper a curva ascendente da grave crise climática atual”, afirma Clemir Fernandes, diretor adjunto do ISER.

Entre os destaques da programação estão o Bloco das Infâncias, com crianças de comunidades locais, shows de artistas como Isadora Melo, Gabi da Pele Preta e Revoredo, além de expressões culturais como o cortejo de frevo que encerra o evento. Os blocos “Vozes pela Terra” trarão reflexões, orações e expressões de diferentes religiões em defesa da vida e da natureza.

Desde abril de 2024, a Vigília já percorreu diferentes cidades do Brasil, incluindo Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus e Natal, sempre conectando espiritualidade, cultura e meio ambiente. O Recife será a última parada antes da grande mobilização final durante a COP 30, no dia 13 de novembro.

O evento reafirma que o cuidado com o planeta também é um ato de fé, ética e justiça. A mobilização é inspirada na histórica vigília inter-religiosa realizada pelo ISER em 1992, durante a ECO-92, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 30 mil pessoas em defesa do meio ambiente.

A mobilização é gratuita, aberta ao público e convida todas as pessoas a participarem dessa caminhada por justiça climática, espiritualidade e defesa da vida na Terra.

Serviço

Data: 11 de outubro de 2025

Horário: A partir das 15h

Local: Rua Domingos José Martins, ao lado do Paço do Frevo, Bairro do Recife

Entrada gratuita | Classificação: Livre

