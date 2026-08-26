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Canal Saúde Violência contra a mulher também pode deixar marcas na saúde física e mental Psiquiatra explica como o sofrimento provocado pela violência pode se manifestar por meio de sintomas físicos e emocionais

A violência contra a mulher não se limita às agressões físicas e pode provocar impactos profundos na saúde física e mental. Situações marcadas por medo, controle, humilhação e violência psicológica podem deixar marcas que permanecem mesmo depois que a situação de violência termina.

Insônia, dores de cabeça frequentes, alterações no apetite, problemas gastrointestinais, crises de ansiedade, palpitações, tensão muscular e cansaço constante estão entre os sintomas que podem surgir em situações prolongadas de estresse e sofrimento emocional.

Nesta quarta-feira (26), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o psiquiatra e professor da Afya Jaboatão, Dennys Lapenda, sobre como a violência pode afetar a saúde mental e de que maneira o sofrimento emocional pode se manifestar fisicamente.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Para o psiquiatra, as agressões psicológicas podem deixar marcas profundas e duradouras na saúde mental das mulheres.

“Isso gera realmente essas cicatrizes, às vezes cicatrizes visíveis no corpo, mas também cicatrizes na alma. Dependendo do impacto na saúde mental, dificilmente a mulher não terá essa cicatriz. Ela pode entender o que levou a isso e, às vezes, ressignificar, mas sempre pode existir um gatilho que traga algum sentimento danoso”, explica Dennys Lapenda.

Dennys Lapenda, psiquiatra e professor da Afya Jaboatão

O especialista também destaca que o sofrimento emocional prolongado pode provocar manifestações físicas.

“É o que a gente chama de o corpo falar. Ele somatiza a sintomatologia mental e, quando a mente transborda, isso pode repercutir no corpo, com manifestações na pele e no trato gastrointestinal”, afirma o psiquiatra.

Nesse contexto, o acompanhamento profissional pode ser importante para compreender os efeitos da violência e auxiliar no processo de recuperação.

“Na saúde mental, eu acredito fielmente que a gente vai ter sucesso se tiver uma rede de suporte familiar. Ela é fundamental, porque cada indivíduo vai vivenciar o processo de uma forma”, destaca Dennys Lapenda.

Outro tema abordado durante a entrevista foi o uso da inteligência artificial por pessoas que procuram desabafar ou encontrar algum tipo de apoio emocional.

“Que bom que existe a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia. Mas esse é o limite: quando você quer que ela substitua algo que precisa de um olhar mais humano, sensitivo, afetivo e acolhedor”, conclui.

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