Vírus Carinhoso apresenta álbum "Karkará" na CAIXA Cultural Recife
Artista baiano apresenta trabalho inspirado em ancestralidade, identidade, paternidade e sonoridades afro-diaspóricas nos dias 2 e 3 de outubro
A CAIXA Cultural Recife recebe, nos dias 2 e 3 de outubro, o show de lançamento do álbum “Karkará”, do artista baiano Vírus Carinhoso. O trabalho reúne experiências pessoais e reflexões sobre ancestralidade, território, paternidade, luto, fé e transformação. Criado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, o artista leva ao palco referências da música afro-diaspórica, Afrobeats, pagodão baiano, ijexá, samba-reggae e rap compõem a sonoridade do novo álbum.
Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor Vírus Carinhoso, que fala sobre o território e a vivência na periferia de Salvador.
O território para mim é determinante para toda a minha produção artística. A suburbana é um lugar de onde vim onde a gente sabe dos percalços, mas existe muita coisa bela também.”, afirma Vírus Carinhoso
O projeto também dialoga com os adinkras, símbolos de origem Akan associados a valores como memória, fé, criação e comunidade. Entre as faixas do repertório estão “Carta aos Ancestrais”, “Sunsum”, “Quando o Negro Voar” e “Letrado Baiano”. A apresentação aborda ainda as relações de pertencimento e paternidade a partir das perspectivas de filho e pai.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
No palco, espiritualidade e vivências urbanas de Salvador também integram as narrativas construídas pelo artista. As sessões acontecem às 19h30, com ingressos entre R$ 15 e R$ 30. No dia 03 de outubro, Vírus recebe a participação especial da cantora pernambucana Uana. O espetáculo apresenta ao público recifense uma nova fase da trajetória de Vírus Carinhoso, marcada pela música, memória e identidade.
Serviço:
Show de lançamento da turnê “Karkará”, de Vírus Carinhoso
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505 | Bairro do Recife
Datas: 02 e 03 de outubro de 2026 (sexta e sábado)
Participação especial: Uana - dia 03 de outubro
Horário: 19h30
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei
Vendas: Site da CAIXA Cultural
Classificação indicativa: 16 anos
Informações: (81) 3425-1905 | Site da CAIXA Cultural | Instagram: @caixaculturalrecife / @viruscarinhoso
Apoio: CAIXA