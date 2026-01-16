A- A+

CANAL SAÚDE Visão embaçada no calor pode ser sinal de alerta Especialista explica como fatores ambientais do verão afetam a saúde ocular e orienta sobre prevenção e cuidados

Durante os meses mais quentes do ano, é comum o aumento de queixas relacionadas à visão embaçada, cansaço visual e dificuldade para focar.

Embora o calor não seja uma causa direta de doenças oculares, ele pode favorecer condições que impactam a qualidade da visão e merecem atenção médica.

Nesta sexta-feira (16), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o oftalmologista Roberto Galvão Filho. Ele falou sobre os cuidados saúde ocular no calor.

O Dr. Roberto Galvão Filho iniciou a conversa explicando como os fatores ambientais típicos do verão, como o calor e o vento, afetam diretamente a saúde ocular

"O calor desidrata o filme lacrimal, o vento evapora o filme lacrimal e a gente perde um pouquinho da lubrificação. Essa falta de lubrificação piora a visão em quase 20%. Imagine que você perca 20% da sua visão só por isso. Graças a Deus é uma perda temporária. Você pisca o olho algumas vezes e ela melhora.”

Oftalmologista, Dr. Roberto Galvão Filho/Foto: Divulgação

O especialista alertou para os riscos de doenças graves a longo prazo causadas pela exposição desprotegida ao sol

“A exposição aos raios ultravioletas podem gerar doenças mais sérias, pode provocar doenças da mácula, da retina, problemas sérios, que o tratamento é complicado e até antecipar a catarata da gente. Já é provado que quem toma mais sol tem catarata mais cedo do que quem toma menos sol, menos proteção.”

Ao abordar o hábito comum de coçar os olhos, o médico recomendou a substituição desse ato pelo uso de colírios lubrificantes

“Troque o hábito de coçar o olho pelo hábito de pingar o colírio. Se o olho tiver muito seco, quando você coça, você faz uma fricção entre a pálpebra e a córnea maior do que o normal e isso pode machucar o olho pior ainda, criar uma laceração ou uma úlcera de córnea... se a mão não tiver lavada, você pode levar algum agente, seja uma bactéria, um vírus, para dentro do olho.”

Por fim, o Dr. Roberto enfatizou o perigo da automedicação, especialmente com colírios à base de corticoides

“O corticoide tem que ser usado de uma forma organizada e com tempo para acabar. O corticoide em pacientes predispostos pode dar catarata precoce e pode dar glaucomas super severos e levar a cegueira. Alguns colírios podem não só não ajudar como atrapalhar. Por isso que a gente está tentando fazer que o corticoide só seja vendido mediante a receita.”

