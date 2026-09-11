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Canal Saúde Visão embaçada repentina pode exigir avaliação oftalmológica rápida Oftalmologista alerta para sinais de alterações na retina e destaca avanços no tratamento do glaucoma

A visão embaçada pode ter diferentes causas e nem sempre significa que está na hora de trocar os óculos. O sintoma pode estar relacionado a situações mais simples, como o ressecamento ocular, mas também pode indicar problemas que exigem atendimento médico rápido, especialmente quando a alteração surge de forma repentina. Úlcera de córnea, hemorragia vítrea, descolamento de retina e glaucoma estão entre as possíveis causas de uma perda súbita da visão.

Além do embaçamento, alguns sinais podem ajudar a identificar situações que precisam de atenção. Dor ocular, flashes de luz, aumento repentino das chamadas “moscas volantes” e perda de parte do campo visual são sintomas que não devem ser ignorados. Alterações na retina, por exemplo, podem evoluir rapidamente e comprometer a visão de forma permanente quando o atendimento é adiado. Já condições como a catarata costumam provocar uma perda visual progressiva, com visão nublada, dificuldade para enxergar à noite e maior sensibilidade à luz.

Nesta sexta-feira (11), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico oftalmologista Roberto Galvão Filho, sobre as causas da visão embaçada repentina, os sinais de alerta e os avanços no tratamento do glaucoma.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Roberto Galvão Filho explicou que uma alteração súbita na visão pode estar relacionada tanto a situações simples quanto a problemas graves.

“A gente tem que ver de vários aspectos, né? Porque desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas... Isso pode ser no mais simples, um olho seco... Mas pode ser por coisas muito sérias... como uma úlcera de córnea... hemorragia vítrea... descolamento de retina... e você pode ter um glaucoma, que é um aumento da pressão intraocular.”

O especialista também explicou que as chamadas “moscas volantes” podem surgir com o envelhecimento do olho, mas o aparecimento de flashes luminosos deve ser investigado.

“O descolamento vítreo é uma característica normal do olho da gente que acontece na maioria das vezes a partir dos 40 anos... esse vítreo traciona a retina e aí ele puxa a retina e pode rasgar a retina... mosca volante você pode ver, é normal, mas se começar a ver vagalume, porque quando traciona a retina você vê luz piscando... corra lá pro consultório que eu quero ver o que é que tá acontecendo.”

Segundo o oftalmologista, a demora para procurar atendimento em casos de descolamento de retina ou pressão ocular elevada pode provocar danos permanentes.

“No descolamento de retina, se você rompeu, cortou a retina, a retina descolou. Se você não colocar ela no lugar logo, a visão volta quase que 100%. Mas se você demora... às vezes você não pode mais colocar ela no lugar... No glaucoma também, se você tem uma pressão muito alta... ela pode danificar o nervo óptico de uma forma irreversível.”

Durante a entrevista, Roberto Galvão Filho também destacou avanços no tratamento do glaucoma, como o laser SLT, que pode reduzir a necessidade do uso diário de colírios em alguns pacientes.

“Na área de glaucoma, o que se fala mais é do laser pro tratamento do glaucoma, o SLT, que é um laser que ocupa o lugar do colírio... esse laser vem com a promessa em alguns casos do paciente ficar seis anos com pressão controlada... sem precisar usar colírio.”

Pessoas com diabetes também devem manter o acompanhamento oftalmológico regular, já que a doença pode provocar alterações na retina mesmo antes do surgimento de sintomas.

A visão embaçada, portanto, pode ter causas variadas. Quando surge de forma repentina, principalmente acompanhada de flashes, aumento das “moscas volantes”, dor ocular ou perda de parte do campo visual, a recomendação é procurar atendimento oftalmológico rapidamente.

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