RECIFE Viva a Guararapes celebra o turismo criativo neste domingo (3) O evento tem o intuito de atrair as pessoas para o centro do Recife para usufruírem gratuitamente de diversas atividades

Para alguns turistas, a interação com os moradores e participação nas atividades locais é o melhor da viagem. Essa experiência é conhecida como Turismo Criativo, que é o tema do Viva a Guararapes do próximo domingo (3), das 10h às 17h, na Avenida Guararapes, no coração do Recife. Nesta edição, pela primeira vez, o evento terá um polo dedicado ao Turismo Criativo, com oficinas de confecção de adereços realizadas pelo terreiro de Pai Adão, oficinas cerâmicas e Espaço Criativo, com empreendedores da economia criativa que estarão expondo produtos. No total, serão 12 polos e um palco destinados à diversão e ao lazer das famílias.

O Viva é uma ativação cultural-esportiva realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, com apoio do Programa Recentro, e tem o objetivo de trazer os recifenses e visitantes para vivenciar e ocupar o centro da cidade, aproveitar suas paisagens, arquitetura e história. Desde o início das atividades, no ano passado, mais de 100 mil pessoas prestigiaram o evento.

No polo turismo criativo na Oficina de Pai Adão serão confeccionados adereços de maracatu. Pai Adão é um dos primeiros terreiros de matriz africana do Recife e do Brasil, muito conhecido pela ligação com a comunidade da Bomba do Hemetério. Já a Oficina Cerâmica será conduzida pela artista Dargilaria, que desenvolve projeto de economia criativa para transformar a confecção de produtos criativos em fonte de renda para mulheres trans.

No Espaço Criativo, empreendedores estarão expondo produtos e realizando oficinas. Entre os convidados, estarão Alice Rocha, que realiza roteiros turísticos pelo centro da cidade; Manu Rodrigues, que oferecerá roteiros de ecoturismo focados na história do mangue e Chico Science, levando o pessoal a tocar os instrumentos do maracatu; Jiquiá Artesanato, com suas biojoias feitas de marisco; Recria, que estará com uma mesa colaborativa com os participantes do turismo criativo, como La Ursa Tours, Tour com Bráulio e Avant Turismo; Luciana do Mangue, da comunidade de Brasília Teimosa, que estará com suas biojoias feitas de escama de peixe; e Ancestralidade Nagô, um afoxê, que estará presente com a cultura afro, danças e produtos criativos.

No Polo Infantil, as crianças poderão brincar de chute a gol, recreação, pula pula, muro de escalada, brinquedos infláveis, cama elástica e oficinas de pintura e balão, liga da CTTU, mini arvorismo e Novo Quintal. No Polo Esportivo, os destaques serão basquete e vôlei de rua, badminton, futebol de barrinha, patinação e aulão de capoeira. No Polo de Serviços, o público terá acesso a ações de saúde, oficina de turbante e Unibra Social.

No Polo Pet, terá adoção de animais, vacinação antirrábica, pré-agendamento de castração e ponto para denunciar maus tratos, serviços realizados pela Secretaria dos Direitos do Animais do Recife (SEDA). No Polo Sebo haverá as feirinhas de Vinil e do Sebo, além da atração artística Casa de Bamba que realizará seu bailinho com DJ Juliano Joie, Helena Cristina e Banda, todos na praça do Sebo. Além disso, a tradicional feira geek vai ocupar o polo Geek.

O Polo Cultural e Artístico terá o aulão de dança com Surama Nascimento e convidados, e as atrações musicais: Vinícius Barros, Banda Griyo, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Barbarize e Bruno Lins. Já o Polo Gastronômico terá a presença dos Food Trucks (Richard Burguer) e as barracas (Prodart), experiência de turismo criativo de Negra Linda e Espetinho da Ceça. O polo cervejeiro contará com as marcas artesanais Ekaut e Babylon Station. O Polo de Economia Criativa será ocupado pela Feira Namanguetown.

OUTROS ATRATIVOS - Outros pontos de diversão são Ciclofaixa Móvel e o Olha! Recife Criativo: Arte Urbana, com saída às 9h da Praça do Arsenal, este roteiro irá levar os participantes para conhecer Naná Vasconcelos, os painéis presentes no Espaço Rua dos Amores, Chico Science e rua Moeda, a estátua de Dona Santa e as demais manifestações artísticas da cultura preta presentes na cidade do Recife, além disso, os participantes terão a oportunidade de realizar uma Oficina de Arte Urbana no Viva Guararapes, na Praça do Sebo.

Outra atração é o Bike sem Barreiras, que disponibiliza gratuitamente bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência visual, física, mental, múltipla ou mobilidade reduzida. A iniciativa é um projeto da UNINASSAU, que teve início em 2016, no Recife, e oferece três tipos de equipamentos: HandBike, triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos; Bike Dupla, pedalada por um monitor e uma pessoa com deficiência visual; e The Duet, que carrega uma pessoa com deficiência múltipla ou tetraplégica de até 120kg.

Também haverá o passeio de trenzinho Maria Fumaça, que parte da Avenida Marquês de Olinda, no bairro do Recife, com destino à Praça da Independência, às margens da Avenida Guararapes. Para quem tiver interesse em embarcar nesse transporte, o tíquete custa R$ 10,00 para viagem de ida e volta. Durante toda a programação, a segurança no local será reforçada com as presenças de agentes da Guarda Municipal Civil do Recife (GMCR) e da Polícia Militar (PM).

ESTACIONAMENTOS - Os motoristas que forem de carro para o centro nesse dia terão a opção de estacionar no terreno edifício-sede da Prefeitura do Recife, tendo acesso ao serviço de van, fazendo o trajeto Prefeitura/Bairro do Recife e Pracinha do Diario, das 10h às 18h. Outra opção são as vagas para estacionamentos gratuitos de veículos em endereços vizinhos à Avenida Guararapes, como as ruas do Sol, Cleto Campelo, do Imperador, Ulhôa Sintra, Ubaldo Gomes de Matos, da Palma e Avenida Dantas Barretos. Os agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) fecharão a Avenida Guararapes para o tráfego de ônibus e táxis a partir das 17h do sábado (2), quando começará a instalação da infraestrutura do evento.

Serviço: Viva Guararapes Turismo Criativo

Data: Domingo, dia 3 de Setembro

Horário: 10h às 17h

Local: Avenida Guararapes, bairro de Santo Antônio - Recife

PROGRAMAÇÃO “Viva a Guararapes - Criativa”

Ciclofaixa Móvel: 07h às 16h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário/ Av. Rio Branco): 10h às 18h

Olha! Recife (Arte Moderna Criativa com Oficina de Grafitagem): 09h às 12h - Saída da Praça do Arsenal e Término na Praça do Sebo

CATE – Centro de Atendimento de Turismo ao Evento: 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Vacinação: 10h às 17h

POLO TURISMO CRIATIVO:

Oficinas Criativas de Adereços Carnavalesco e Percussão - Ritmo Maracatu (Pai Adão): 11h às 12h

Oficinas de Cerâmica da Dargilaria: 10h às 12h e 14h às 16h

Painel Instagramável: 10h às 17h

Espaço Criativo: (Exposição dos atores do turismo criativo de Recife - Alice Rocha, Manu Rodrigues, Jiquiá Artesanato, Recria (Colaborativo), Luciana do Mangue, Ancestralidade Nagô, Mal Assombrado): 10h às 17h

Caboclinho 7 Flechas: 15h às 16h

POLO AMOTRANS:

Exposição 15 anos AMOTRANS: 10h às 12h

Show com as Dragqueens Britnney Hill e Tory Millicent: 12h às 14h

Bate papo com as afiliada AMOTRANS: 14h às 17h

POLO INFANTIL

Recreação: 10h às 17h

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Chute e Gol: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Oficina de Pintura e Balão: 10h às 17h

Mini Arvorismo: 10h às 17h

POLO ESPORTIVO

Basquete de Rua: 10h às 17h

Badminton: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

Aulão de Capoeira (Mestre Shirley Guerreira): 10h às 17h

POLO SERVIÇOS

Espaço Saúde: 10h às 17h

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Oficina de Turbante (Sec. da Mulher): 10h às 17h

POLO MEIO AMBIENTE

l Oficinas de Produção de Mudas Ornamentais e Doação de Mudas: 10h às 17h

POLO GEEK

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h

POLO SEBO

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

Casa de Bamba: Praça do Sebo - 12h às 17h

POLO PET

Vacinação Antirrábica: 10h às 17h

Brincadeiras: 10h às 17h

Evento de Adoção: 10h às 17h

Feira de Produtos Pets: 10h às 17h

Pré Agendamento de Castração: 10h às 17h

Denúncia de Maus Tratos: 10h às 17h

POLO CULTURAL E ARTÍSTICO

Mestre de Cerimônia (Sayuri Heiwa): 10h às 17h

Aulão de Dança Surama Nascimento e Andrey Caminha : 10h às 11:20h

Vinicius Barros: 11:20h às 12:10h

Banda Griyo: 12:20h às 13:10h

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão: 13:30h às 14:30h

Barbarize: 14:50h às 15:50h

Bruno Lins: 16h às 17h

POLO GASTRONÔMICO

Food Trucks (Richard Burguer): 10h às 17h

Barracas (Prodart): 10h às 17h

Turismo Criativo: (Espetinho da Ceça, Alda Doces)

POLO CERVEJEIRO:

Cervejas Artesanais (Babylon Station, Ekaut): 10h às 17h

POLO ECONOMIA CRIATIVA

Feira NAMANGUETOWN: 10h às 17h

