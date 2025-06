"Viva São João" show de André Rio tem arrasta-pé inédito

A- A+

Exaltando o São João, considerada a maior festa popular do Nordeste, André Rio compôs “Viva São João”. A música, que também dá título ao show, já está disponível em todas as plataformas de streaming e chega com um videoclipe que teve imagens gravadas no Omega Estúdio, cidade do Porto, Portugal e uso extensivo de inteligência artificial.

Nesta sexta-feira (13), André Rio conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM e Nanny Moraes, sobre o show “André Rio, Viva São João”.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“O show foi concebido como uma grande playlist ao vivo, compilando sucessos destes 30 anos de carreira. Um repertório dançante, pulsante, retratando o melhor da música de raiz nordestina. Inclui composições autorais , algumas que já foram gravadas por Elba Ramalho, Jorge de Altinho, Alcymar Monteiro. Tem os clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e João Silva. É um verdadeiro abraço nos ícones do Nordeste do Brasil,” comenta André.

A nova música, um arrasta-pé tradicional é fiel às raízes nordestinas com zabumba, triângulo e sanfona, uma mistura de tudo que há na música nordestina e homenageia os grandes arraiais juninos do Brasil.

Acompanhe a agenda do artista acessando seu perfil no Instagram

