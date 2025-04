A- A+

Apineia do Sono Você ronca com frequência durante a noite? É possível que tenha apneia do sono. Saiba o que fazer Distúrbio afeta a qualidade do sono e pode provocar doenças graves

A apneia do sono é um distúrbio respiratório que causa o bloqueio das vias aéreas superiores durante o sono, podendo causar muita sonolência durante o dia, ronco, redução no estado de alerta e produtividade. Porém, apesar desses sintomas, há como cuidar.



O que pode parecer apenas um barulho incômodo devido ao ronco, por exemplo, na verdade, pode ser um problema relevante, que requer tratamentos e cuidados específicos.



Nesta segunda-feira (14), Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o pneumologista Paulo Almeida, que falou sobre a apneia do sono.



O pneumologista Paulo Almeida iniciou a conversa explicando os sintomas da apneia do sono

“É a pessoa que dorme mal. É o sono inquieto em que tem uma movimentação excessiva, em que as pessoas passam à noite mexendo as pernas. As pessoas também levantam mais do que uma vez à noite para urinar, esses são alguns alguns dos sinais indiretos que deve-se pensar em apneia do sono.”

Pneumologista Paulo Almeida/Foto: Divulgação

O Dr. Paulo Almeida também explicou algumas condições que a apneia do sono pode acarretar

“Hoje se sabe que ela é responsável por uma série de patologias, como as patologias vasculares, as patologias cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, ganho de peso, aumento de colesterol e de glicose, tudo isso.”

Ao ser perguntado sobre como se trata a apneia do sono, Paulo Almeida respondeu

“Depende do nível, você divide em três graus: leve, moderada e grave. Por exemplo, se você tiver uma rinite alérgica com obstrução nasal, você poderá melhorar da apneia tratando a rinite alérgica.

Ele ainda continuou

“Naqueles pacientes em que você não tem nenhuma causa que seja tratável, o tratamento é feito com o CPAP, que é um aparelho que gera pressão positiva, é um tipo de máscara que pode ser nasal ou oral e o paciente usa à noite na hora do sono.”

O pneumologista ainda deixou um alerta

“Há pessoa que tem e não a trata, o seu risco de conduzir automóveis ou máquinas que exigem atenção é igual a que ele vá conduzir um automóvel tendo bebido, tendo tomado um excesso de álcool, o risco de provocar e sofrer um acidente é alto.”

