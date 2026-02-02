A- A+

Canal Saúde Volta às Aulas: calendário das vacinas tem que está em dia Especialista alerta para riscos invisíveis da volta às aulas e reforça a proteção coletiva das vacinas

Nesta semana, a maioria dos colégios da cidade retomou as aulas. Com esse retorno, é fundamental que os pais fiquem atentos ao calendário vacinal das crianças, especialmente das menores de 2 anos.

Para os pequenos, esse período inicial costuma trazer um aumento de viroses e, consequentemente, mais idas à emergência, já que o contato entre as crianças favorece a circulação de vírus.

Nesta segunda-feira (29), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o pediatra e membro do Comitê de Vacinação da Secretaria Estadual de Saúde e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, Eduardo Jorge da Fonseca. Ele falou sobre vacinação.

O Dr. Eduardo Jorge iniciou a conversa destacando que a volta às aulas coincide com a sazonalidade de vírus respiratórios

"A escola é um ambiente coletivo, as salas são fechadas, impedindo uma circulação apropriada da ventilação. A vacinação é sempre uma ação coletiva, quando eu consigo uma cobertura vacinal maior que 90%, eu consigo proteger as pessoas que estão ao meu ao o entorno, então protege a criança. A criança imunizada, ela impede que os vírus e as bactérias circulem livremente com outras crianças"

Pediatra Eduardo Jorge

O especialista fez um alerta contundente aos pais de hoje

"As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. As pessoas perderam a percepção de risco, ao não ver mais caso de pólio lá na escola. Eu sempre digo que esses pais de hoje, de 30 e poucos anos, eles estão saudáveis porque foram vacinados na primeira infância, só que eles estão deixando de vacinar seus próprios filhos. É um paradoxo"

O médico trouxe uma atualização importante para o calendário vacinal deste ano

"A partir de agora todas as cidades do Brasil, todas as crianças, os adolescentes de 10 a 14 anos e estão contemplados com a vacina. Antes a vacina era para essa faixa etária, mas concentrado em algumas cidades de maior incidência. As arboviroses, entre elas a dengue é a mais importante, ela continua a ser uma causa importante de internamento"

Por fim, o Dr. Eduardo rebateu mitos sobre a vacina do HPV

"Primeira coisa, não acredita em fake news. A vacina, ela vem exatamente para proteger uma doença que é sexualmente transmissível, só que não é causa de doença sexualmente transmissível, ela causa câncer de orofaringe, câncer de pênis, vagina, vulva, mas especialmente a batalha para que a gente erradique o câncer de colo do útero"

