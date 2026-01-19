A- A+

CANAL SAÚDE Volta às aulas: cuidados com a sobrecarga nas costas com o uso incorreto das mochilas Ortopedista explica riscos, orientações e boas práticas para evitar impactos na saúde postural dos estudantes

Com a volta às aulas e materiais novos, as mochilas vão recheadas para a escola – o que significa, pesadas!

Além do bom desempenho escolar, pais e educadores devem ficar atentos a outro fator importante: a postura das crianças e adolescentes em sala de aula e nos estudos em casa.

Mochilas pesadas e a posição corporal errada podem ser causadores de problemas futuros. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o peso recomendado das mochilas é de 10% do peso da criança.

Nesta segunda-feira (19), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o ortopedista do Instituto de Ortopedia de Traumatologia do Recife, Dr. Túlio Rangel. Ele falou sobre os cuidados com a postura ao usar mochilas.

O Dr. Túlio Rangel iniciou a entrevista lamentando a falta de infraestrutura nas escolas, o que obriga os alunos a carregarem pesos excessivos diariamente

“O ideal seria que todas as escolas tivessem ali o seu armário e que ele pudesse deixar o material de uso diário. O fato é que hoje são poucas as que têm algum tipo de suporte nesse sentido. Isso, a longo prazo, leva a uma sobrecarga da coluna, sobrecarga principalmente muscular.”

Ortopedista Túlio Rangel/Foto: Divulgação

Ao detalhar as regras de ouro para o uso da mochila, o especialista definiu o limite de peso ideal e a forma correta de posicionar as alças para manter o equilíbrio

“As mochilas devem ser utilizadas sempre com os dois apoios, com as duas alças, nunca um lado só. Um outro ponto importante é que esse peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso do aluno, isso faz com que haja um melhor posicionamento e um equilíbrio maior.”

O médico também alertou sobre o hábito de usar a mochila na parte da frente do corpo por questões de segurança urbana

“O desenho da mochila é feito para usar nas costas. Quando a gente passa a usar a mochila na frente, a relação aí já não é com saúde, é com segurança, porém vai comprometer a saúde do paciente. O correto do ponto de vista ortopédico e de saúde é se usar nas costas.”

Por fim, o Dr. Túlio Rangel chamou a atenção para a postura durante os estudos em casa

“Jamais estudar na cama, deitado, sentado utilizando a cadeira da cozinha, que é uma cadeira que não tem ergonomia nenhuma. O ideal seria que você utilizasse plataformas para elevar o monitor, são medidas que diminuem que ocorra essas crises de lombalgia, de torcicolo.”

