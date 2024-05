A- A+

SHOW Waldonys tem show no Teatro do Parque, pelo Projeto Seis e Meia O cantor, compositor e acordeonista Waldonys se apresenta no dia 10 de maio. A aberturaserá de Petrônio e as Criaturas

O projeto Seis e Meia volta ao Teatro do Parque no dia 10 de maio com um show de forró clássico do cantor e acordeonista Waldonys. O evento tem início às 18h30 e conta com abertura especial de Petrônio e as Criaturas para incrementar a noite. Os amantes do gênero musical tipicamente nordestino podem adquirir o ingresso a partir de R$60 através do sympla.

Motivado pelo pai, Waldonys começou suas experimentações no acordeon com apenas 10 anos de idade. Seu talento ímpar não tardou em se espalhar, chamando a atenção de nomes já consolidados do forró. Aos 14 anos de idade, Waldonys participou da gravação do LP Choros Chorados de Dominguinhos e aos 15 recebeu o apelido de “Garoto Atrevido” de Luiz Gonzaga, após o Rei do Baião ficar impressionado com as habilidades do jovem durante gravação que fizeram juntos.

A carreira do multiartista é repleta de colaborações especiais com outros grandes artistas, cabendo citar nomes como Fagner, Adriana Calcanhotto, Zé Ramalho, Marisa Monte e Geraldo Azevedo. O sucesso de Waldonys ultrapassou as fronteiras geográficas e expandiu-se internacionalmente, acumulando apresentações em países como Estados Unidos, México, Cuba e outros tantos da América do Sul e da Europa.

Xote e baião se misturam harmonicamente com pitadas de funk e rock’n’roll nas apresentações de Petrônio e as Criaturas, grupo musical autoral que está responsável pela abertura dessa edição do projeto Seis e Meia. Com influências dos cantadores de viola e poesias de improviso, a banda é composta pelo cantor, compositor e cineasta Petrônio Lorena, pelo multi-instrumentista D Mingus na flauta e na guitarra e por Guga Rocha na percussão.

O projeto Seis e Meia vem cumprindo com o seu objetivo de divulgar a música brasileira de qualidade através de espetáculos de alta qualidade artística e técnica a preços acessíveis por todo o Brasil. No dia 10 de maio, o Teatro do Parque, localizado na Rua do Hospício, 81, Boa Vista, recebe Waldonys e Petrônio e as Criaturas pelo Seis e Meia. Os ingressos para essa noite clássica de muito forró podem ser adquiridos através do bileto.sympla.com.br/event/92766.

Serviço:

Projeto Seis e Meia com Waldonys e Petrônio e as Criaturas

Data: 10 de maio de 2024

Abertura da casa: 17h30

Início: 18h30

Local: Teatro do Parque, Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife

Preço: R$ 60,00 (meia entrada) / R$ 120,00 (inteira)

Duração: 180 minutos

Venda: bileto.sympla.com.br/event/92766

