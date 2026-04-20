Seg, 20 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELIGIÃO

Palestra online discute se o Espiritismo é religião na atualidade

Doutor em Ciências da Religião, Luiz Lira, aborda ciência, filosofia e identidade da doutrina em encontro virtual nesta quinta-feira (23), às 20h.

Reportar Erro
Palestrante espirita, Pós-doutorando e doutor em Ciência da Religião e membro do grupo de Pesquisa Religião, Identidade da UnicapPalestrante espirita, Pós-doutorando e doutor em Ciência da Religião e membro do grupo de Pesquisa Religião, Identidade da Unicap - Foto: Emerson Costa

O pesquisador e palestrante espírita Luiz Lira realiza, na próxima quinta-feira (23), às 20h, uma palestra online que propõe refletir sobre o lugar do Espiritismo na sociedade contemporânea. Doutor em Ciência da Religião e integrante do grupo de Pesquisa Religião e Identidade da Universidade Católica de Pernambuco, ele aborda o tema “O Espiritismo é uma religião? Ciência, Filosofia e Identidade em debate”.

Para falar sobre a palestra online, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o pesquisador e palestrante espírita Luiz Lira.  Ele fala sobre o perfil e a configuração do Espiritismo no Brasil e a influência espírita na cultura brasileira.

 

O espiritismo no Brasil se configurou como religião, mas nem todos espíritas se assumem [...] como uma religião mesmo. As pesquisas demonstram que 1/3 da população do Brasil acredita na reencarnação [...]. E quem puxa essa bandeira, realmente é o espiritismo no Brasil”, afirma Luiz Lira.


A discussão parte das bases da doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, que a definiu como ciência de observação e filosofia de consequências morais. A proposta é analisar como esses fundamentos dialogam com diferentes interpretações ao longo do tempo. Segundo o palestrante, compreender essa trajetória é essencial para discutir identidade e prática espírita hoje.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Esse processo gerou debates históricos sobre sua natureza, envolvendo instituições como Igreja, Estado e comunidade científica. No Brasil, o Espiritismo ganhou características religiosas ao se inserir em um contexto cultural marcado pelo sincretismo e pela espiritualidade. O evento é aberto ao público e será realizado em formato virtual.

SERVIÇO:

Palestra: “O Espiritismo é uma religião? Ciência, Filosofia e Identidade em debate

Quinta (23) às 20h 

Online pelo YouTube

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter