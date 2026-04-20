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RELIGIÃO Palestra online discute se o Espiritismo é religião na atualidade Doutor em Ciências da Religião, Luiz Lira, aborda ciência, filosofia e identidade da doutrina em encontro virtual nesta quinta-feira (23), às 20h.

O pesquisador e palestrante espírita Luiz Lira realiza, na próxima quinta-feira (23), às 20h, uma palestra online que propõe refletir sobre o lugar do Espiritismo na sociedade contemporânea. Doutor em Ciência da Religião e integrante do grupo de Pesquisa Religião e Identidade da Universidade Católica de Pernambuco, ele aborda o tema “O Espiritismo é uma religião? Ciência, Filosofia e Identidade em debate”.

Para falar sobre a palestra online, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o pesquisador e palestrante espírita Luiz Lira. Ele fala sobre o perfil e a configuração do Espiritismo no Brasil e a influência espírita na cultura brasileira.

O espiritismo no Brasil se configurou como religião, mas nem todos espíritas se assumem [...] como uma religião mesmo. As pesquisas demonstram que 1/3 da população do Brasil acredita na reencarnação [...]. E quem puxa essa bandeira, realmente é o espiritismo no Brasil”, afirma Luiz Lira.



A discussão parte das bases da doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, que a definiu como ciência de observação e filosofia de consequências morais. A proposta é analisar como esses fundamentos dialogam com diferentes interpretações ao longo do tempo. Segundo o palestrante, compreender essa trajetória é essencial para discutir identidade e prática espírita hoje.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Esse processo gerou debates históricos sobre sua natureza, envolvendo instituições como Igreja, Estado e comunidade científica. No Brasil, o Espiritismo ganhou características religiosas ao se inserir em um contexto cultural marcado pelo sincretismo e pela espiritualidade. O evento é aberto ao público e será realizado em formato virtual.

SERVIÇO:

Palestra: “O Espiritismo é uma religião? Ciência, Filosofia e Identidade em debate”

Quinta (23) às 20h

Online pelo YouTube

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