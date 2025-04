A- A+

Criatividade World Creativity Day: Recife recebe o maior festival de criatividade do planeta com atividades gratu Festival acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril e contará com mais de 50 atividade

O Brasil foi escolhido como o primeiro Creative Country of the Year (País Criativo do Ano) pelo Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions. Pela primeira vez na história, a honraria acontece para destacar o compromisso de um país com a criatividade como catalisadora de progresso e crescimento.

Aliado ao importante título à nação e como parte do World Creativity Day (WCD), entre os dias 21 e 23 de abril, a cidade de Recife irá sediar o maior festival colaborativo de criatividade do planeta.

Reconhecido pela ONU, o evento tem o intuito de construir uma rede global de profissionais criativos, educadores, empreendedores e outros agentes transformadores. Mais de 64 cidades brasileiras participarão do evento.

Na capital pernambucana, o festival será realizado na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) com uma programação que inclui palestras, rodas de conversas e oficinas. As ações serão totalmente gratuitas e seguem o fio condutor da criatividade como ferramenta de desenvolvimento humano.

“Estamos nos esforçando, com muita criatividade e a ajuda de parceiros que acreditaram na proposta, para entregar um festival rico de conteúdo e diversidade. A equipe é 100% formada por voluntários e com poucos recursos, o que nos obriga ser, a cada momento, mais criativo ainda”, afirma o líder do WCD no Recife, Toni Cordeiro.

Para este ano, o tema "Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto" reflete a importância de unir diferentes gerações para construir soluções inovadoras e impactantes.

Toda a programação está disponível no link e as incrições já estão liberadas

Serviço:



Evento: World Creativity Day

Dias: 21, 22 e 23 de abril

Inscrições gratuitas

Programação: link

