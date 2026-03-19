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SEMANA SANTA Paixão de Cristo do Paulista celebra 38ª edição com apresentações gratuitas Espetáculo acontece nos dias 3 e 4 de abril, em Jardim Paulista, e deve reunir cerca de 3 mil pessoas por noite em celebração de fé e cultura

A Paixão de Cristo Oficial do Paulista chega à 38ª edição com apresentações gratuitas nos dias 3 e 4 de abril de 2026. O espetáculo será realizado na Praça da Paixão de Cristo, no bairro de Jardim Paulista, em Paulista, das 19h às 22h. Reconhecida como Patrimônio Imaterial e Cultural do município, a encenação já faz parte do calendário local.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o diretor de encenação, Ragner Lira Moreira e os atores Taciana Barreto de Lucena, Ednilson Gomes Azevedo e Ana Paula Mendes Ferreira. Sobre a essência e tradição do espetáculo Ragner Lira Moreira afirma.

De fato, é a maior história de amor da humanidade que a gente tá contando. [...] Nosso já tem 38 anos. São desde 1987 que a gente tá aí na rua trazendo esse espetáculo. O espaço pra gente tá aqui democratizando a cultura, levando tudo gratuito, né? Todo mundo tem acesso, então nem todo mundo tem acesso ao teatro, mas a gente tá fazendo o teatro de forma gratuita ali.

A expectativa da organização é reunir cerca de 3 mil pessoas por noite durante os dois dias de apresentação. O evento deve atrair moradores, turistas e famílias em busca de uma programação cultural e religiosa. Em cena, a história de Cristo é apresentada com forte apelo visual e interpretação marcada pela emoção. A montagem aposta em elementos cênicos que aproximam o público da narrativa bíblica.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Além do aspecto religioso, o espetáculo também reforça a valorização da cultura popular. A iniciativa envolve artistas locais e movimenta a cena cultural da cidade. A edição deste ano promete repetir o sucesso e fortalecer a tradição que atravessa gerações.

Serviço:

Paixão de Cristo Oficial do Paulista/PE – 38ª edição -

Dias 3 e 4 de abril de 2026 Horário: das 19h às 22h

Praça da Paixão de Cristo (Rodovia Francisco Brennand, s/n, Jardim Paulista, Paulista/PE)

Entrada: Gratuita

Público estimado: 3.000 pessoas por noite

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