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ESPETÁCULO Paixão em cena une fé e resistência no sertão pernambucano Espetáculo dirigido por José Francisco será apresentado em Buíque e aproxima a trajetória de Cristo à história de Antônio Conselheiro, destacando justiça social e memória popular

O espetáculo “A Paixão Segundo José Francisco Filho” volta a ser encenado nos dias 1º e 2 de abril, em Buíque, com proposta que une fé, história e crítica social. Idealizado e dirigido por José Francisco, a montagem apresenta um olhar atemporal sobre a trajetória de Cristo. Em cena, um Jesus humano, próximo do povo e defensor dos oprimidos, conduz a narrativa.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o idealizador e diretor, José Francisco e o ator Ismael Holanda. Sobre as semelhanças de propósito entre Jesus e o Conselheiro.

Quando a gente olha o conselheiro, ele tinha as mesmas ideias que Jesus [...] ele era uma pessoa que saía pelo meio da rua defendendo os humilhados, os que passavam fome, os escravos, que não é muito diferente do que Jesus fazia”, destaca José Francisco Filho

A encenação também incorpora a figura de Antônio Conselheiro, líder histórico ligado à resistência no sertão nordestino. O personagem surge como símbolo de luta, associado à saga de Canudos, na Bahia, reunindo milhares de seguidores até o massacre promovido pelo Exército em 1897. No espetáculo, ele é interpretado por dois atores, ampliando a dimensão simbólica da figura.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com texto adaptado de Moisés Monteiro Neto, a montagem estabelece um diálogo entre espiritualidade e justiça social. A proposta aproxima a história de Cristo das lutas populares brasileiras, transformando a encenação em um ato cultural e educativo. Itinerante e com linguagem transgressora, o espetáculo aposta em impacto visual e força dramatúrgica para envolver o público.

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