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TEATRO "Yerma Atemporal - Voz de Mulher" chega ao Teatro Barreto Júnior Espetáculo aborda maternidade, cobranças sociais e os desejos femininos com música e percussão ao vivo.

O Teatro Barreto Júnior recebe, nos dias 3 e 4 de setembro, o espetáculo "Yerma Atemporal - Voz de Mulher", com duas sessões gratuitas, às 15h. A montagem é uma adaptação da obra do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca inserida ao universo nordestino, assinada pela atriz e pesquisadora Simone Figueiredo, que divide a direção com Paulo de Pontes.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os diretores Simone Figueiredo e Paulo de Pontes.

A minha admiração pela obra de Garcia Lorca vem da minha vivência no teatro, não só como dramaturgo, mas como poeta também.* 'Ierma' é um poema trágico de 1934 que foca no universo feminino e nos mostra uma mulher sem espaço na sociedade, algo muito atual, já que nós, mulheres, continuamos lutando por espaço hoje em dia”, afirma Simone Figueiredo.

A peça apresenta uma tragédia moderna sobre a obsessão de Yerma pela maternidade e questiona as cobranças sociais impostas às mulheres. A inspiração parte da obra de Lorca e das manifestações culturais nordestinas, com canto, percussão e expressões corporais executados ao vivo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



O projeto também contempla a oficina Teatro-Dança e o Sagrado Feminino realizada no dia 4, das 9h às 12h. Voltada para mulheres, a atividade utiliza dança, teatro físico, improvisação e práticas corporais ligadas aos quatro elementos da natureza. Com 20 vagas gratuitas, a oficina busca estimular a expressão e a conexão com memórias e saberes do feminino ancestral.

SERVIÇO

Espetáculo "Yerma Atemporal - Voz de Mulher"

Dias 3 e 4 de setembro, às 15h

Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

Entrada gratuita

Informações: (81) 9961-3448

Duração: 1h40

Classificação: 12 anos

Apresentações com Tradução em Libras

Após as sessões, haverá Roda de Diálogo

Oficina Teatro-Dança e o Sagrado Feminino – A Dança dos Elementos, ministrada por Sandra Rino

Dia 4 de setembro, das 9h às 12h

20 vagas para mulheres maiores de 16 anos

Inscrições gratuitas através do e-mail [email protected] (com envio de nome, RG e telefone de contato)

Realização: Simone Figueiredo Produções

Patrocínio: Banco do Nordeste - BNB

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