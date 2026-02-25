A- A+

SAÚDE Aliança Medicinal recebe autorização da Justiça para cultivar cannabis com fins medicinais Decisão judicial permite que a associação produza o insumo destinado aos medicamentos fornecidos exclusivamente aos seus associados, com respaldo legal e controle sanitário

A Justiça Federal emitiu, na sexta-feira (20), a sentença que autoriza a Aliança Medicinal a cultivar Cannabis sativa para uso exclusivo na produção de medicamentos destinados aos seus associados. A decisão representa um avanço importante para pacientes que dependem de tratamentos à base da planta e enfrentavam dificuldades para acesso regular aos produtos.

Com a autorização, a associação poderá produzir o insumo de forma controlada, seguindo critérios técnicos e sanitários. A medida garante mais segurança jurídica à entidade e às famílias atendidas, além de reduzir custos com importação de óleos e extratos.

Para falar sobre a sentença judicial, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Diretor Executivo da Aliança Medicinal, Ricardo Hazin Asfora, que fala sobre a importância da recente decisão judicial.

A decisão judicial traz a clareza de que o caminho que a gente vem seguindo de fato é um caminho técnico. Ela tá atestando que o nosso caminho é seguro para as pessoas.”

A Aliança Medicinal atua no apoio a pacientes com diferentes condições de saúde que encontram na cannabis uma alternativa terapêutica. A produção própria também deve assegurar maior controle de qualidade e rastreabilidade dos medicamentos.

A decisão judicial reforça o entendimento de que o acesso ao tratamento é um direito, desde que respeitadas as normas estabelecidas. Para os associados, a autorização significa continuidade no cuidado e mais estabilidade no fornecimento dos produtos.

Aliaça Medicinal

A Aliança Medicinal é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em Olinda, Pernambuco, para atender pacientes que possuam prescrição médica e laudo para tratamento com medicamentos à base de Cannabis.

Qualquer pessoa que tenha indicação médica formal pode solicitar sua associação, observados os critérios administrativos e sanitários exigidos. O vínculo associativo é gratuito e permite o acesso regular aos medicamentos produzidos com supervisão técnica, rastreabilidade e padrões de qualidade compatíveis com as exigências regulatórias aplicáveis às associações.

SERVIÇO:

Central de Atendimento WhatsApp: (81) 9 9901.6547

Instagram: @alianca_medicinal

Site: Aliança Medicinal

