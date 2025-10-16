A- A+

CULTURA POPULAR Zé Brown integra o debate do Rec'n'Play sobre música e resistência nas periferias Entre prêmios, parcerias e debates culturais, o artista pernambucano participa Rec'n'Play para reforçar seu papel na valorização da música popular e periférica

O cantor e compositor Zé Brown participou do 1º Festival de Cultura Popular, mediando um encontro entre emboladores de coco e MCs, no Centro Cultural São Paulo. Volta ao Recife para integrar o debate do Rec’n’Play sobre música e resistência nas periferias.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor e compositor Zé Brown, ela sobre a emoção de mediar o 1º Festival de Cultura Popular.

Eu fiquei feliz para caramba. É por isso que eu falo que em São Paulo eu tenho oportunidades de mostrar o meu trabalho integral e ser mediador ali naquele momento. Eu eu fiquei feliz, me emocionei que eu via tipo meus ídolos da embolada ali, né, do meu lado e um um um uma gurizada nova do do do rap, do hip hop, que eles falam muito a questão do freestyle, os MC e uma menina junto também rimando muito e eu ser mediador."

Em São Paulo, o pernambucano recebeu o Prêmio Mceys Qualidade Brasil e finaliza o clipe “Meu Sonho Revelou”, com Thaíde e Karen Dias. Zé Brown ainda comemora o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife concedido à banda Faces do Subúrbio e se prepara para shows no Festival Rimando Contra a Maré, em Paulista, e no Festival de Hip Hop de Ipojuca.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Para 2026, Zé Brawn comemora 38 anos de trajetória musical com o lançamento do álbum, Repertório Sagrado. O projeto vai reúnir parcerias que marcaram sua caminhada, com nomes, como: Lia de Itamaracá, Nando Cordel, Thaíde, Rappin Hood, Cajú e Castanha, Marcelo D2 e outros artistas da cena popular e urbana.

Veja também