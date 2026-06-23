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SÃO JOÃO Zé Brown celebra 38 anos de carreira com show no São João do Recife Artista pernambucano apresenta o projeto "Zé Brown e o Côco Pesado" no Pátio de São Pedro e celebra 38 anos de trajetória unindo rap, embolada e cultura popular nordestina

O cantor, compositor e ativista cultural Zé Brown retorna ao Recife para uma apresentação especial no São João da capital pernambucana. O artista sobe ao palco do Pátio de São Pedro no dia 27 de junho, às 21h40, com o show "Zé Brown e o Côco Pesado", unindo rap, embolada, coco e improvisação em um espetáculo marcado pela valorização da cultura popular nordestina. No repertório, homenagens a nomes como Zé Neguinho do Côco, Selma do Côco e Mestre Galo Preto.



Para falar sobre a programação de São João, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ativista cultural Zé Brown, que fala sobre o show que une coco e rap no São João do Recife.

Vou chegar pesado no São João, botando o público para dançar, rimar e desafiar também nos cocos trava-língua. É um trabalho bem peculiar, de cultura popular com a proposta do ritmo e poesia”, afirma Zé Brown



Zé Brown celebra 38 anos de trajetória artística e prepara o lançamento do álbum comemorativo “Repertório Sagrado” para o segundo semestre de 2026, com participações de importantes representantes da música brasileira, entre eles, Lia de Itamaracá, a dupla Caju e Castanha, Thaíde, Karen Santana, Rappin' Hood, Mari Periférica, Jorge Du Peixe e o grupo Matéria Rima, entre outros convidados.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:







Atualmente radicado em Diadema, São Paulo, também desenvolve oficinas de rima e pandeiro voltadas à formação cultural de jovens. Paralelamente, lidera uma campanha de conscientização contra o feminicídio, reunindo artistas pernambucanos em uma ação musical que reforça mensagens de respeito e proteção às mulheres.

Serviço

Show "Zé Brown e o Côco Pesado"

Pátio de São Pedro no dia 27 de junho, às 21h40.

Redes Sociais: @ze_brown_oficial / @zebrownmusic

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