Zé Brown é atração do Polo Hip Hop nesta edição 2025

O artista, educador, embolador, rapper e compositor Zé Brown está, pela primeira vez, na grade de programação do polo Hip Hop com show nesta quinta-feira 20. O tradicional palco que celebra a cultura de rua estará armado no Cais Alfândega, Bairro do Recife, com programação iniciando às 17h.

O rapper conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda (17) e além de falar sobre o seu show, que segundo ele será forte, mesclando os ritmos e as batidas da música pernambucana com as rimas do rap, Zé Brown também lançou na Rádio Folha 96,7 FM a canção ‘Fogo No Frevo’ que tem letra de sua autoria com música de Cassius Cavalcanti. A faixa conta ainda com as participações de Gustavo Travassos e nego Thor e arranjos de Fabio Valois.

Parcerias marcantes contam a história deste militante da cultura de rua que adotou, desde 2005, o estado de São Paulo como moradia. Com Xico Bizerra, ‘O Romance do Fole Com a Viola’ e ainda as participações de Leozinho, o General e Maestro Spok na música ‘Pra Quê Guerra’ são alguns exemplos. Brown, que fez música em homenagem ao alto José do Pinho, Zé Brown anunciou que em breve estará lançando música em homenagem a Nazaré da Mata, terra do Maracatu de Baque Solto.

No Carnaval 2025, Zé Brown está da grade de programação do Recife com o projeto Tabuleiro Sons que conta com as participações de Josildo Sá e Bell Puã.

“Josildo Sá é um irmão. O cara é cheio de ideias e esse nosso projeto vai dar muito o que falar. Bell Puã é uma artista muito talentosa e estou adorando a ideia de participar desse Tabuleiro Sons”, afirma Zé Brown.

Hip Hop

Com mais de 20 anos de história, o Polo Hip Hop se firma como uma política de valorização e visibilidade para artistas do Estado. A nova e a velha escola se encontram para celebrar os elementos fundamentais desta que representa uma das mais expressivas manifestações da cultura negra e periférica, que emergiu na década de 1970 nos subúrbios negros e latinos de Nova Iorque para o mundo.

A programação musical, composta por artistas da terra, apresenta os shows de Zé Brown, Bione, Bell Puã, Lety MC, Dandara MC, MC Raxta, além dos DJs Dagga e Nixon e uma cypher de breaking. A grade também reservou espaço para batalhas da Jornada de MC’s, movimento liderado pelo DJ Big, articulador cultural e educador social, que envolve jovens de diversos bairros em um duelo de ideias ao vivo. Representando o elemento Grafite, Galo de Souza participará de uma livepating que poderá ser acompanhada pelo público ao longo da programação, na quinta-feira 20,.no Cais Alfândega, Bairro do Recife,a partit das 17h.

