Zé Lezin em dupla apresentação em Olinda e no Recife  

O comediante Zé Lezin promete muita diversão ao público no espetáculo “Matuto in Olinda”. O evento, bastante esperado, é uma realização da ES Produções e acontece na próxima quinta-feira (30), a partir das 19h, no restaurante Bode do Nô, em Olinda. A abertura fica por conta de Carlos Santos. Na sexta-feira (31), o artista se apresenta no Residencial Inez Andreazza o show “No Clima de São João”. Além de Carlos Santos, contará com show de Luizinho.

No palco, o artista contará história e causos piadas inéditas, e ainda, seus clássicos do humor, em versões reeditadas. Tudo isso, seguindo o seu jeito totalmente peculiar e típico nordestino, não se esquecendo dos seus personagens fictícios favoritos.

Nairon Barreto, o popular Zé Lezin, abordará temas com o humor e leveza de sempre, num show repleto das melhores piadas. O artista garante que o público irá sair bastante leve depois de muitas gargalhadas.

"Não tem mistério no que faço. Na verdade, com amor, com um carinho enorme pelas pessoas que acompanham minha carreira desde o início e pelos novos fãs do matuto.Tem gente que pensa que a criação do personagem Zé Lezin e os repertórios que venho apresentando há décadas não passam de uma brincadeira, mas se enganam. Deixo claro nos shows, que o matuto é uma pessoa altamente consciente e que o forte da piada não está na pimenta, está no enredo, e eu não me considero um piadista, eu conto causos", finaliza Nairon.



Depois de fazer muito sucesso na Paraíba e em algumas cidades vizinhas, apadrinhado por Chico Anysio, estreou na Escolinha do Professor Raymundo, sempre com muito sucesso em suas aparições. O matuto cativa a todos com o seu jeito de ser e agir sempre bem-humorado conta histórias e piadas como uma casualidade. Nairon interpreta o mesmo personagem há mais de 30 anos. Contudo, a cada espetáculo, ele incorpora novidades.

SERVIÇO



Zé Lezin: O Matuto in Olinda e No Clima de São João

Quando: quinta-feira, 30 de Maio, às 19h

Onde: Restaurante Bode do Nô (Av. Min. Marcos Freire, 407 - Bairro Novo, Olinda – PE)

Quando: sexta-feira, 31 de Maio, às 19h

Onde: Clube Inez Andreazza (Av. Recife, 797 - Areias, Recife)

Vendas: Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/ze-lezin-o-matuto-in-olinda-30-de-maio)

