LANÇAMENTO Luciano Magno lança dois frevos de rua que conectam Recife ao mundo "O Galo Entrando" e "Frevando em Genève" celebram o frevo como expressão cultural viva, entre a tradição pernambucana e o diálogo com outras culturas

O guitarrista, cantor e compositor pernambucano Luciano Magno lança dois novos frevos de rua que reforçam a força e a atualidade do ritmo. As músicas “Frevando em Genève” e “O Galo Entrando” dialogam com o imaginário cultural do Recife e com experiências vividas fora do Brasil.

Para falar sobre o lançamento para o carnaval, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o guitarrista Luciano Magno, ele fala sobre a missão de compor frevo e manter a tradição.

Compor pro carnaval é uma missão. Realmente a gente o frevo aí centenário e a gente tem que segurar a peteca, a gente tem que estar sempre de olho... nas mudanças, nas novas perspectivas... mas ao mesmo tempo é o que é o que mais nos representa.

A música “O Galo Entrando” volta o olhar para o coração do Recife. A composição faz referência ao Galo da Madrugada, símbolo maior do carnaval pernambucano. O frevo retrata o instante em que o bloco entra em cena e mobiliza a cidade.

Já “Frevando em Genève” nasceu durante uma passagem do artista pela Suíça e foi composta em parceria com o maestro Spok. A obra surgiu em uma das turnês internacionais do projeto Viva Pernambuco. O frevo traduz o encontro entre a tradição pernambucana e outros territórios culturais. A música reafirma o ritmo como linguagem aberta ao mundo, sem perder o vínculo com o carnaval. As duas faixas já estão disponíveis nas plataformas digitais e começam a tocar nas rádios.

Com mais de três décadas de carreira, Luciano Magno é reconhecido como um dos grandes nomes da guitarra brasileira, com forte atuação na valorização do frevo e dos ritmos pernambucanos, sempre dialogando com a liberdade criativa do jazz e da música contemporânea.

