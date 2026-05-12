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ESPETÁCULO "Isso não é um número de circo" retorna ao Recife com nova encenação Espetáculo da Cia Devir ocupa o Teatro Hermilo Borba Filho com sessões gratuitas, pesquisa corporal e diálogo entre circo, teatro, dança e música.

O espetáculo “Isso não é um número de circo”, da Cia Devir, retorna aos palcos com nova dramaturgia e encenação, reforçando a proposta de ampliar os limites do circo contemporâneo. As apresentações acontecem nos dias 15, 16, 28 e 29 de maio, às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho, com entrada gratuita e rodas de diálogo após as sessões.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os artistas circenses João Lucas e Vitor Lima, eles falam sobre a importância de valorizar a tradição e a diversidade do circo.

O circo tradicional [...] é um circo que não morreu, ele continua existindo e pra gente eu acho que é massa que ele continue existindo, porque quanto mais diversidade o circo tiver, eu acho que mais forte ele se torna”, afirma Vitor Lima

Os artistas ainda destacam a evolução e a emancipação do circo

Hoje em dia o circo contemporâneo [...] saiu das lonas, mas também se apresenta em lona [...] ele na verdade se emancipou para justamente poder se apresentar em qualquer outro lugar, inclusive nos teatros”, afirma João Lucas

Criado por João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, o trabalho parte da pesquisa com a Multicordas, aparelho formado por cordas suspensas que conduz os movimentos e a narrativa da cena. A montagem mistura elementos do circo, teatro, dança e música para provocar reflexões sobre o que define um número circense. Reformulado desde a estreia em 2022, o espetáculo ganhou novas camadas estéticas e dramatúrgicas, com colaboração de Marcelo Sena. Figurino, iluminação e cenário também foram renovados, fortalecendo a experiência visual e corporal da obra.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação inclui ainda uma sessão acessível no dia 16 de maio, com intérprete de Libras e audiodescrição para pessoas surdas, cegas e com baixa visão. O projeto é uma realização da Cia Devir e conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe e Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.

Serviço:

Espetáculo “Isso não é um número de circo”, da Cia Devir

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Datas: 15, 16*, 28** e 29 de maio de 2026 (sextas e sábados)

* Sessão com intérprete de Libras e audiodescrição

** Sessão seguida por uma palestra

Horário: 19h

Classificação indicativa: Livre

Ingressos gratuitos, com distribuição 1h antes de cada sessão

Informações: @ciadevir

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