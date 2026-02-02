A- A+

HOMENAGEM Mateus e Katilinda recebem homenagem no Carnaval 2026 de Jaboatão Dupla com 27 anos de carreira é reconhecida pela contribuição à cultura popular pernambucana

Com 27 anos de atuação na cultura popular pernambucana, Mateus e Katilinda serão homenageados no Carnaval 2026 de Jaboatão dos Guararapes. A escolha reconhece a trajetória da dupla, ligada ao bumba-meu-boi e à preservação das tradições do Estado. Criados no fim dos anos 1990, os personagens surgiram em ações promocionais e ganharam espaço como mestres de cerimônia e atrações culturais.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu os atores Marcos Aurélio de Lima e Fábio Glei da dupla, Mateus e Katilinda. Sobre a homenagem em Jaboatão durante um momento difícil, Fábio Gley (Katilinda) se emociona ao dedicar o reconhecimento ao pai.

Essa homenagem... veio como um bálsamo... E meu pai chegou para mim e disse: ‘Curta, você merece... a sua felicidade é a minha’.”

Inspirados no cotidiano do interior nordestino, Mateus e Katilinda representam um casal de agricultores, unindo humor e crítica social. A personagem Katilinda nasceu de uma releitura da Catirina tradicional, com estética mais leve e identidade própria. Com figurinos coloridos e referências à bandeira de Pernambuco, ela se consolidou como símbolo de uma tradição atualizada. Ao longo da carreira, a dupla passou por palcos, ruas e grandes eventos populares.



Sobre a resiliência diante do preconceito

É uma história de brilho, de canto, de felicidade, mas também uma história muito dura de muitos nãos no início... O preconceito existe ainda... as pessoas olham brilho, mas não entendem.” Reflete Marcos Aurélio."

Katilinda já dividiu cena com diferentes intérpretes do Mateus, hoje vivido por Marcos Aurélio de Lima. Ator e jornalista, Marcos Aurélio construiu sua trajetória artística em Jaboatão, onde também desenvolve projetos sociais. Juntos, os personagens circularam por vários estados brasileiros, levando o folclore pernambucano a novos públicos.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



A homenagem no carnaval jaboatanense reforça a importância da dupla para a cultura local. Também celebra a permanência das manifestações populares na maior festa do município.

