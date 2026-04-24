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ESPETÁCULO Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello apresentam comédia musical sobre menopausa no Recife Espetáculo "Cenas da Menopausa" chega ao Teatro Guararapes com humor, personagens múltiplos e paródias de sucessos dos anos 80 e 90

A atriz Cláudia Raia e o ator Jarbas Homem de Mello apresentam no Recife, o espetáculo “Cenas da Menopausa”, em sessão única, neste sábado (25) no Teatro Guararapes. A comédia musical aborda, com humor e sensibilidade, os desafios da mulher 50+ durante a menopausa. Com texto e versões musicais de Anna Toledo, a montagem combina informação e entretenimento. Na trama, são exploradas fases como choque, negação, revolta, depressão, barganha e aceitação.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz Cláudia Raia, ela fala sobre a menopausa como um recomeço e que deve ser um assunto de todos.

Enfiaram na nossa cabeça que a menopausa é o fim, é a finitude, e na verdade não é, é o recomeço de tudo [...] A menopausa não é um assunto só da mulher, é um assunto do marido, do casamento, dos filhos, do ambiente de trabalho. É um assunto de todos nós”, afirma Cláudia Raia

Claudia Raia interpreta múltiplas personagens, transitando entre o drama e a comédia com versatilidade. Jarbas, que também dirige o espetáculo, dá vida a diferentes figuras que ampliam o tom bem-humorado da narrativa. O repertório musical revisita sucessos dos anos 80 e 90, recriados em versões paródicas. Entre os destaques estão canções como “Total Eclipse of the Heart”, “Like a Virgin” e “I Will Survive”, incorporadas à história com ironia.

SERVIÇO

“Cenas da Menopausa”

Data: 25 de abril de 2026, sábado, às 20h

Local: Teatro Guararapes / Classificação: 14 anos / Duração: 90 minutos / Ingressos: de R$ 90 a R$ 400.

Vendas: Cecontickets e Bilheteria do CECON.

As entradas variam de R$ 90 a R$ 400.

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