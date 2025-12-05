Sáb, 06 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Alcymar Monteiro lança clipe de "Marcas do Que Se Foi" com nova leitura em clima de afoxé

Rei do forró grava clipe na Itália e leva a força da música brasileira a três cidades históricas

Reportar Erro
Alcymar Monteiro grava clipe de "marcas do que se foi" em cenários históricos da Itália Alcymar Monteiro grava clipe de "marcas do que se foi" em cenários históricos da Itália  - Foto: Emerson Menezes

O cantor e compositor Alcymar Monteiro concluiu as gravações do videoclipe de "Marcas do Que Se Foi", um dos hinos mais conhecidos de renovação e esperança da música brasileira. A produção, inédita em sua carreira, foi filmada em Veneza, Florença e Roma, cidades que simbolizam diferentes capítulos da história e da cultura italiana. A canção, criada em 1976 e originalmente gravada pelo grupo Os Incríveis, atravessou gerações e se tornou presença certa nas celebrações de fim de ano, consolidando-se como trilha sonora do Reveillon em todo o país.

 

Para falar sobre o novo projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Alcymar Monteiro, ele fala sobre a releitura usando instrumentos que fazem parte do Afoxé.

 

Aí tem viola, tem violão. Essa percussão é de um músico que trabalha comigo, trabalha no meus shows, que é o Diel, e já toca tudo que existe de percussão, o Luciano Magno na viola e no violão, tudo acústico. A gente vai fazendo aos pouquinhos, faz a base, tem violão, sanfona e depois vai montando, vai montando... E ficou muito bonito porque ficou uma música regional e ao mesmo tempo universal. Muito bonito!

 

Com mais de cinco décadas de carreira e mais de 90 álbuns lançados, Alcymar Monteiro une agora a força da música brasileira a cenários que são patrimônio da humanidade. O clipe passeia pelos canais venezianos, praças florentinas e monumentos romanos, criando um diálogo sensível entre a mensagem da canção e a atmosfera histórica dessas cidades. A escolha da música reforça a proposta de celebrar paz, amizade e esperança, temas que o artista expressa com sua interpretação firme e emotiva.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

As filmagens capturaram a identidade de cada lugar e ampliaram o significado da canção, que ganha novas camadas quando apresentada em cenários onde passado e futuro convivem. O projeto promete emocionar ao colocar a música brasileira em destaque no cenário internacional e marca mais um momento expressivo na trajetória de Alcymar Monteiro, que segue ativo e dedicado a levar a cultura nordestina para além das fronteiras do país. Já disponível em todas as plataformas digitais.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter