A- A+

MÚSICA Alcymar Monteiro lança clipe de "Marcas do Que Se Foi" com nova leitura em clima de afoxé Rei do forró grava clipe na Itália e leva a força da música brasileira a três cidades históricas

O cantor e compositor Alcymar Monteiro concluiu as gravações do videoclipe de "Marcas do Que Se Foi", um dos hinos mais conhecidos de renovação e esperança da música brasileira. A produção, inédita em sua carreira, foi filmada em Veneza, Florença e Roma, cidades que simbolizam diferentes capítulos da história e da cultura italiana. A canção, criada em 1976 e originalmente gravada pelo grupo Os Incríveis, atravessou gerações e se tornou presença certa nas celebrações de fim de ano, consolidando-se como trilha sonora do Reveillon em todo o país.

Para falar sobre o novo projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Alcymar Monteiro, ele fala sobre a releitura usando instrumentos que fazem parte do Afoxé.

Aí tem viola, tem violão. Essa percussão é de um músico que trabalha comigo, trabalha no meus shows, que é o Diel, e já toca tudo que existe de percussão, o Luciano Magno na viola e no violão, tudo acústico. A gente vai fazendo aos pouquinhos, faz a base, tem violão, sanfona e depois vai montando, vai montando... E ficou muito bonito porque ficou uma música regional e ao mesmo tempo universal. Muito bonito!

Com mais de cinco décadas de carreira e mais de 90 álbuns lançados, Alcymar Monteiro une agora a força da música brasileira a cenários que são patrimônio da humanidade. O clipe passeia pelos canais venezianos, praças florentinas e monumentos romanos, criando um diálogo sensível entre a mensagem da canção e a atmosfera histórica dessas cidades. A escolha da música reforça a proposta de celebrar paz, amizade e esperança, temas que o artista expressa com sua interpretação firme e emotiva.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

As filmagens capturaram a identidade de cada lugar e ampliaram o significado da canção, que ganha novas camadas quando apresentada em cenários onde passado e futuro convivem. O projeto promete emocionar ao colocar a música brasileira em destaque no cenário internacional e marca mais um momento expressivo na trajetória de Alcymar Monteiro, que segue ativo e dedicado a levar a cultura nordestina para além das fronteiras do país. Já disponível em todas as plataformas digitais.

Veja também